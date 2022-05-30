Следователи проводят проверку по факту избиения ребёнка на детской площадке в Новосибирске

Следственный комитет в Новосибирске проводит проверку по факту избиения ребёнка на детской площадке возле дома жилкомплекса «Марсель». Инцидент рассматривается на предмет совершения преступления по признакам хулиганства.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводит проверку инцидента, произошедшего 26 мая на детской площадке возле дома жилкомплекса «Марсель» по улице 2-я Обская.

Как сообщает ведомство, двое детей нанесли сверстнику телесные повреждения.

«Руководством регионального следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) из органов внутренних дел в производство следственного отдела по Октябрьскому району следственного управления СК России по Новосибирской области», — сообщает СУ СКР по региону.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в апреле следователи инициировали проверку в новосибирском спортивном центре после сообщений о жестоком обращении с детьми.