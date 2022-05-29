В первую неделю июня в Новосибирской области пройдут первые летние дожди

В воскресенье, 29 мая, и в последующие дни в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», период дождей начнётся в регионе со второй половины дня воскресенья, 29 мая. Как сообщают синоптики, осадки будут кратковременны, местами с грозой. Скорость ветра в этот день составит 3-8 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду, дневная температура — +21…+26 градусов.

В ночь на понедельник, 30 мая, в Новосибирске ожидается +11…+13 градусов, днём — +22…+24. В Новосибирской области ночью будет +10…+15 градусов, местами +4…+9. Днём — +19…+24, местами до +29. Ветер северо-западный, ночью 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду, днём 6-11, местами с порывами до 16 метров в секунду. Кратковременные дожди и грозы пройдут местами.

Во вторник, 31 мая, в Новосибирской области ночью будет +6…+11, местами до +16 градусов, днём — +17…+22, местами до +27. Ветер северный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Напомним, что синоптики не исключили заморозков в Новосибирской области в начале июня.