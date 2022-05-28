Продажу акций типографии «Советская Сибирь» вновь отложили

Правительство РФ исключило из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022 — 2024 годы 7 издательско-полиграфических комплексов. Среди них крупная новосибирская типография «Советская Сибирь».

Распоряжением правительства РФ от 20.05.2022 N 1262-р из подраздела «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022 — 2024 годы исключены типографии – «Челябинский дом печати», «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Кострома», «Советская Кубань» (Краснодар), «Дальпресс» (Владивосток), «Тюменский дом печати» и «Звезда» (Пермь). Ранее правительство планировало приватизацию 100% акций каждого из этих предприятий, находящихся в государственной собственности.

Акции «Советской Сибирь» были выставлены на аукцион в марте 2021 года за 1,2 млрд руб., но сроки приема заявок неоднократно переносились. По последним данным, торги должны были состояться 16 июня 2022 года.

Напомним, впервые Росимущество выставило на торги акции типографии ОАО «Советская Сибирь» в 2017 году. Стоимость актива тогда оценивалась в размере 890 миллионов рублей. Продажа общества подразумевала в том числе реализацию здания в Новосибирске на улице Немировича-Данченко 104, общая площадь которого оценивается в примерно 100 тысяч кв. м, а также участка в районе Толмачевского шоссе и здания в Омске, расположенного на улице Карла Маркса. Тогда Росимущество отменило торги.

Типография «Советская Сибирь» основана в Новосибирске в 1923 году. Сегодня она находится под управлением АО «Российские газеты». По данным СПАРК, в 2021 году АО «Советская Сибирь» получило чистой прибыли 115 461 000 рублей, выручка составила чуть более 1 млрд рублей.

Ранее в Новосибирске был продан имущественный комплекс 15 Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ-15) за 212 миллионов рублей.