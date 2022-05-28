Роспотребнадзор РФ объявил тендер на реконструкцию корпуса № 6а новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это второй этап реконструкции в рамках гособоронзаказа.

Заявки на участие в аукционе на реконструкцию корпуса Федерального бюджетного учреждение науки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» принимают до 2 июня. Начальная максимальная цена контракта – 954,3 миллиона рублей. По условиям конкурса, размещенным на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы, свайные, обустройство фундаментов, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных систем.

В конкурсной документации также оговаривается, что интенсивность выполнения работ — с 09:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с заказчиком. Кроме того, подрядчик обязан согласовать график работ с заказчиком в течение месяца с момента подписания договора. Реконструкцию должны завершить в 2022 году.

Ранее мэрия Новосибирска объявила о проведении аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Фрунзе, Журинского спуска и тупика Войкова в Дзержинском районе.