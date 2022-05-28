Почти миллиард рублей пойдет на реконструкцию корпуса Новосибирского центра вирусологии «Вектор»

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Почти миллиард рублей пойдет на реконструкцию корпуса Новосибирского центра вирусологии «Вектор»
Фото с сайта .vector.nsc.ru

Роспотребнадзор РФ объявил тендер на реконструкцию корпуса № 6а новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это второй этап реконструкции в рамках гособоронзаказа.

Заявки на участие в аукционе на реконструкцию корпуса Федерального бюджетного учреждение науки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» принимают до 2 июня. Начальная максимальная цена контракта – 954,3 миллиона рублей. По условиям конкурса, размещенным на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить подготовительные работы, свайные, обустройство фундаментов, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных систем.

В конкурсной документации также оговаривается, что интенсивность выполнения работ — с 09:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с заказчиком. Кроме того, подрядчик обязан согласовать график работ с заказчиком в течение месяца с момента подписания договора. Реконструкцию должны завершить в 2022 году.

Ранее мэрия Новосибирска объявила о проведении аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Фрунзе, Журинского спуска и тупика Войкова в Дзержинском районе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  