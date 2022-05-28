Новосибирские каменщики, сварщики, штукатуры, монтажники каркасно-обшивных конструкций 26 мая соревновались за звание «лучших» в своей профессии. Победители будут представлять регион на конкурсе Сибирского федерального округа.

Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер». прошел на площадке Новосибирского архитектурно-строительного колледжа. Его организатором выступила ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Приветствуя участников конкурса, директор Новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин рассказал, что в колледже уже работает «Лучший мастер России», а в числе обучающихся — студенты, взявшие золото на финале чемпионата России – маляры, декораторы, штукатуры и бронзовые призёры чемпионата России по монтажу каркасно-обшивных конструкций. «Мы равняемся на вас, берем с вас пример. 250 наших студентов в этом году пополнят ряды строительной отрасли. Сегодня все они на производственной практике, в том числе на ледовой арене, везде, где только есть возможность, участвуем мы!», – отметил Сергей Аверьяскин.

Руководитель учебного центра «КНАУФ» Марина Михейченко в своём выступлении рассказала, что в этом году в Новосибирске впервые проходят очные соревнования для монтажников каркасно-обшивных конструкций (КОК), более того, вместо письменного тестирования для монтажников КОК организованы испытания с помощью VR-тренажера, что также является абсолютным новшеством. Для этой номинации соревнования в новом современном формате будут проходить на федеральном уровне и участники из Новосибирска теперь к нему готовы.

По итогам регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер» победителями стали:

В номинации «Лучший каменщик»:

1 место – Соколов Леонид Иванович, сотрудник ООО «Константа»;

2 место — Беккер Алексей Федорович, сотрудник ООО «Беккер Хаус»;

3 место — Беркетов Сергей Викторович, сотрудник ИП Мильченко А.И.

В номинации «Лучший штукатур»:

1 место – Плетнев Александр Сергеевич, сотрудник компании «FINISHER»;

2 место — Рыженко Александр Александрович, сотрудник АО «Бердский строительный трест»;

3 место — Шпехт Леонид Викторович, сотрудник ООО «Креолит».

В номинации «Лучший сварщик»:

1 место – Мишарев Антон Сергеевич, сотрудник ООО «Вилон»;

2 место — Озерцов Сергей Дмитриевич, сотрудник ООО «СИБСТРОЙ»;

3 место — Кротов Виталий Александрович, сотрудник ООО СЗ «Дом солнца»

В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»:

1 место – Тишкин Иван Вадимович, сотрудник ООО «Мега Мастер»;

2 место — Носов Сергей Сергеевич, сотрудник ООО «СтройКомплект»;

3 место — Типаев Иван Викторович, сотрудник 101 GROUP.

Победители получили дипломы и денежные призы. За первое место – 20 000 рублей, за второе 10 000 рублей, третье место – 5 000 рублей. Остальные участники были отмечены почётными сертификатами.

Победители регионального этапа отправятся на окружной этап, где поборются за возможность представлять Сибирский федеральный округ уже на всероссийском уровне.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится Национальным объединением строителей с 2012 года. За время проведения конкурса в нём приняли участие около 10 000 человек. Победители, занявшие первые места по номинациям в регионах, принимают участие в Окружном этапе. Победители Окружного этапа становятся участниками финала с призовым фондом: за первое место — 200 тысяч рублей, за второе место – 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей. Остальные финалисты получают премии в размере 20 тысяч рублей. Дипломы победителям вручает лично министр строительства Российской Федерации.