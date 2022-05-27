Более 150 предпринимателей и инвесторов обменялись контактами на встрече «ИнвестШтурм» в Новосибирске

В Новосибирске 25 мая на площадке ресторана МЁD прошла бизнес-встреча «ИнвестШтурм «Инвестиции в бизнесе». Мероприятие собрало более 150 предпринимателей и инвесторов.

Организатором мероприятия выступило Новосибирское областное отделение объединения «Опора России» при поддержке департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска и инвестиционного клуба «Масштаб».

Встреча представителей бизнес-сообщества традиционно проходит в Новосибирске накануне Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Как отмечают в новосибирском отделении организации «Опора России», мероприятие ежегодно помогает предпринимателям региона найти новые контакты и партнёров, обменяться ресурсами, проверить бизнес-идеи и просто приятно провести время в кругу единомышленников.

С профессиональным праздником предпринимателей поздравили действительный государственный советник Российской Федерации первого класса Виктор Толоконский, заместитель министра экономического развития Новосибирской области, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова, начальник управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области Павел Волокитин, директор центра «Мой бизнес» Новосибирской области (АНО «ЦСРП НСО») Михаил Космынин, заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков и начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Галина Бросалина.

Гости выразили благодарность представителям новосибирского бизнес-сообщества за их вклад в развитие страны и региона.

Организаторы мероприятия также передали поздравления от министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата.

«ИнвестШтурм» прошел в формате «быстрых знакомств». Перед участниками стояла задача в течение 20 минут познакомиться со всеми присутствующими за их столом, рассказать о себе, своем бизнесе и экспертности, а также сформулировать актуальный запрос или незакрытую потребность. После этого участники пересаживались и знакомились с новыми коллегами.

В итоге каждый участник получил несколько десятков контактов потенциальных партнёров и советы от коллег по развитию своего бизнеса.

В перерывах между сериями знакомств организаторы разыграли ценные подарки для предпринимателей от партнёров мероприятия — Сбербоксы, сертификаты на страхование, юридические и бухгалтерские услуги, пригласительный на праздник в честь Дня предпринимательства и торты.

Официальными партнёрами мероприятия выступили ПАО «Сбербанк» и ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант». Организационные партнёры встречи – банк ВТБ (ПАО), банкетный зал МЁD, кондитерский дом «Куликовский», АО «ПФ «СКБ Контур» и правовой центр «Академия строительства». Также партнёрами мероприятия стали саморегулируемая организация Ассоциация «Новосибирское Объединение Агентств Недвижимости», Ассоциация малоформатной торговли, центр «Мой бизнес» Новосибирской области и Высшая школа бизнеса НГУЭУ.