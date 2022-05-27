В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» своим мнением о книге «Систематизация бизнеса по шагам. Планируй, контролируй, нанимай» Дмитрия Шешукова поделилась основатель федеральной сети салонов LaserLove Кира Долгова.

– Я считаю, что если ты предприниматель, то обязан не стоять на месте и развиваться. Когда собственник бизнеса находится в стагнации, то и его бизнес неизбежно тоже стагнирует. Я люблю читать книги по бизнесу, статьи деловой тематики, смотреть интервью с предпринимателями, потому что считаю это важным для себя. Для того, чтобы бизнес был успешен, важно менять свое мышление. Когда я была в поиске очередной книги для прочтения, натолкнулась на «Систематизацию бизнеса по шагам. Планируй, контролируй, нанимай». Я просто увидела ее в рекомендациях на одном из популярных сайтов и сохранила себе, не читая предварительно никаких отзывов и рецензий на нее. Мнение о том, что это хорошая и полезная книга, я потом увидела в соцсетях у кого-то из своего предпринимательского окружения.

Базовую литературу о бизнесе на сегодня в основном формируют американские и европейские авторы. Достаточно вспомнить книги «Как чашка за чашкой строилась Starbucks», «Как Coca-Cola завоевала мир», «Феномен ZARA». Всегда интересно узнать, как мыслили простые люди, которые впоследствии стали великими предпринимателями. Но меня всегда мучил вопрос о том, почему нет книги, написанной именно о российском бизнесе? Ведь ментальность имеет большое значение. Имея бизнес во всех регионах нашей страны, я вижу, насколько может отличаться маркетинговая активность и стратегия от региона к региону.

В книге «Систематизация бизнеса по шагам. Планируй, контролируй, нанимай», мне понравилось то, что она посвящена конкретно российскому бизнесу и уделяет внимание нашей логике, образу мыслей, принятию решений. Я человек логичный, и мне важно, чтобы в книге все было прозрачно и понятно. Дмитрий Шешуков дает пошаговую инструкцию, что делать, чтобы твой бизнес был успешным. Автор разбирает фундаментальные вопросы — построение оргструктуры компании, инструменты мотивации сотрудников, а также приводит наглядные примеры.

Я рекомендую эту книгу к прочтению и в день предпринимателя решила подарить ее своим подписчикам в Telegram. С автором – Дмитрием Шешуковым – мне тоже удалось пообщаться. Это интересный человек, такой же открытый и полезный, как его книга.

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