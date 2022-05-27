В 2022 году в Новосибирске завершат обновление улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе города. Все ремонтные работы на последнем участке улицы планируется закончить уже этим летом.

В Новосибирске на участке улицы Немировича-Данченко продолжаются ремонтные работы. В текущем году улица будет обновлена на всем протяжении — последний участок в 800 метров сдадут в июне, что на два месяца раньше срока, предусмотренного контрактом.

По данным пресс-центра мэрии, ремонт дороги по улице Немировича-Данченко на участке от ул. Станиславского до ул. Троллейной в Ленинском районе ведет подрядная организация ООО «Дорсиб Плюс». В перечне работ подрядчика — фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, верхнего слоя, подъем смотровых и дождеприемных колодцев. Стоимость работ по ремонту дороги составляет 30 млн рублей, срок гарантии — 4 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход работ на объекте.

«Работы по дорожному ремонту в Новосибирске идут полным ходом. Мы стараемся ремонтировать объекты целиком, привлекая средства по разным программам. Здесь мы ремонтируем одну из самых загруженных магистралей левобережья —улицу Немировича-Данченко. Перед нами стояла задача отремонтировать ее на всем протяжении — от Октябрьского моста до ул. Троллейной. Работы шли в несколько этапов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и сейчас остался небольшой участок до ул. Троллейной, который ремонтируют по региональной программе за счет средств городского и областного бюджетов, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Параллельно ведется ремонт ул. Троллейной по нацпроекту БКД и участка после Тещиного языка до Ордынского кольца. В конечном итоге этим летом мы приведем в нормативное состояние выезд из города в Ордынском направлении».

Работы ведутся с опережением графика. Как сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб Плюс» Валерий Полозов, нижний слой покрытия на объекте выполнен на 75%, завершить его укладку специалисты намерены ближайшей ночью. После этого рабочие приступят к укладке верхнего слоя покрытия. Все работы на участке дороги планируется завершить к 15 июня, когда срок окончания работ по контракту — 5 августа.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в 2022 году по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска» планируется отремонтировать 11 объектов общей протяженностью 8,1 км. На это предусмотрено 620 млн рублей. При поступлении дополнительного финансирования перечень объектов ремонта будет расширен.

Напомним, в Новосибирске до начала октября текущего года завершат реконструкцию двухкилометрового участка Гусинобродского шоссе. Работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции автодороги. В середине мая в городе также объявили конкурс на выполнение работ по ремонту еще одного участка Гусинобродского шоссе.