Лариса Анисимова: «Альтернативы «Экологии-Новосибирск» на текущий момент нет»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) часто становится объектом нападок и обвинений, как со стороны законодательной власти, так и общественности. «Континент Сибирь» встретился с генеральным директором ООО «Экология-Новосибирск» ЛАРИСОЙ АНИСИМОВОЙ, чтобы узнать, что за этим стоит и как повлияла на ситуацию процедура введения наблюдения.

– Лариса Александровна, больше недели назад стало известно, что правительство Новосибирской области расторгло с «Экологией-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству мусоросортировочных комплексов. Как это отразится на вашей работе?

– Да, «Экология-Новосибирск» выходит из концессии и продолжает быть региональным оператором на территории Новосибирской области. На работе регоператора расторжение концессии не скажется.

– А как вы прокомментируете последнее выступление Вадима Агеенко о сговоре областного правительства и Группы «ВИС»?

– Мы уже привыкли к неконструктивной критике и необоснованным нападкам, в том числе и личного характера. Поэтому мне тут комментировать нечего. Единственное, что я хотела бы отметить, «Экология-Новосибирск» не формирует параметры новых проектов в сфере мусоросортировки, никакого сговора кого-то с кем-то нет. Однако региональный оператор владеет полной картиной по обращению с ТКО в регионе. Вся информация, собранная за годы нашей работы, является базовой, и только с учетом этих данных может быть принято взвешенное решение по формированию коммунальной инфраструктуры.

– На 21 сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты вновь подняли вопрос о лишении вашей компании статуса регоператора. Как вы к этому относитесь?

– Председатель Заксобрания Андрей Иванович Шимкив, на мой взгляд, отреагировал на это предложение прагматично и вдумчиво. Сессия поручила рассмотреть этот вопрос профильному комитету. Но на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам пламенная речь депутата Вадима Агеенко не нашла заметной поддержки у коллег. Многие утверждения, которыми он оперировал, не относятся к деятельности регионального оператора. У «Экология-Новосибирск» нет заключенных договоров на консалтинговые и консультационные услуги с Группой «ВИС», как пытался нам представить Агеенко. И важно понимать, что наша компания – регулируемая организация. Все наши затраты, наши договоры предоставляются в департамент по тарифам Новосибирской области и другим контролирующим и надзорным органам.

– Среди претензий, которые звучат в адрес «Экологии-Новосибирск», по установленным нормативам вы должны собирать 4 млрд рублей, из них только 2 млрд уходят на оплату услуг перевозчиков.

– Здесь идет подмена понятий. 4 млрд – это необходимая валовая выручка (НВВ), которая устанавливается регулятором (департаментом по тарифам НСО) – столько затрат мы должны нести, столько денег собрать и потратить. Пока эти цифры не отражают реального положения дел.

Поясняю: наша организация работает на рынке четвертый год с 25 июля 2018-го, услуги по обращению с ТКО оказываем с 1 января 2019-го. Другие «ресурсники» – СГК, «Горводоканал», «Новосибирскэнергосбыт» – за десятилетия своей работы отладили систему сбора персональных данных, лицевых счетов, внедрили счетчики. Наша сфера в рамках реформы создается с нуля. Когда мы приступили к работе как региональный оператор по обращению с ТКО из полутора тысяч населенных пунктов Новосибирской области частично обслуживались всего 98. Даже в Новосибирске частный сектор был охвачен услугой по вывозу мусора всего на 46%. Только с нашим появлением мусор стали вывозить полностью из частного сектора в городе, охватили села. Сейчас коммунальной услугой обеспечено 97,5% всего населения региона.

В течение этого времени разница между НВВ и тем, что мы реально начисляем – почти миллиард рублей. В начале реформы никто не представлял, что будет настолько сложно собрать абонентскую базу. Было понимание, что очень быстро миграционная служба внесет данные в ГИС ЖКХ и региональные операторы смогут проводить начисления платы за услугу по обращению с ТКО. Этого не произошло. Сегодня в Новосибирской области более 250 тысяч человек пользуются нашими услугами, а мы не имеем возможности начислить им оплату. У нас просто отсутствуют персональные данные. Следовательно, и взыскать деньги не можем. По закону оплачивать услугу по вывозу мусора должен собственник. Заказываем выписки из ЕГРН и, оказывается, что у нас далеко не вся частная собственность зарегистрирована. Мы не начислить, не взыскать не можем.

– Еще одна проблема, которую обсуждали арендаторы бизнес-центров. «Экология-Новосибирск» год назад начала выставлять им счета. При этом у некоторых был заключен договор с арендодателем, в который входила услуга по вывозу мусора.

– Это и для нас еще одна большая проблема. Действительно, в части офисных зданий арендаторы в договорах указывают, что платежи по вывозу отходов берет на себя бизнес-центр. Но есть другие бизнес-центры, где арендодатели считают, что их арендаторы должны самостоятельно заключать прямые договоры с «Экологией-Новосибирск». Но при этом нас не информируют. Например, в одном из бизнес-центров из 150 офисов к нам пришли только 20. Остальные не платят, хотя пользуются нашими контейнерами. Мы им больше трёх лет оказываем услугу, за которую они ни копейки не заплатили. Таких приходится вычислять, направлять уведомление и в судебном порядке взыскивать задолженность. Это та самая работа по набору абонентской базы.

Сегодня у «Новосибирскэнергосбыта» – 33 тысячи лицевых счетов по юрлицам. У нас всего 27,5 тысяч. То есть, почти 5,5 тысяч юрлиц нам ни разу не заплатили. Это те самые несобранные деньги, которые мы не можем заплатить перевозчикам.

Если все суммировать, то как раз и получится тот миллиард и даже больше, который мы сегодня должны. Вот и выходит, что мы услугу оказываем, а денег нам не платят.

– И нет никакого выхода из этой ситуации?

– Это не только наша проблема. Почти все региональные операторы в такой же ситуации, за исключением тех субъектов РФ, где есть единый расчетно-кассовый центр, который обслуживает весь регион и всех ресурсников. В Новосибирской области такой организации нет. Выходом из сложившейся ситуации может стать решение о начислении платы исходя из площади жилого помещения. Такая практика является распространенной – расчет по площади, а не по потребителям, проживающим в помещении, утвержден в 18 регионах.

Сегодня российский экологический оператор (ППК «РЭО») готовит постановление правительства РФ, согласно которому регоператорам будут выделять льготные кредиты под 3-6%. Эти деньги пойдут на возмещение недопоступлений. Мы планируем попасть в эту программу, как только она заработает. Тогда у нас появится возможность рассчитаться с кредиторами и начать работу, что называется, с чистого листа.

– Заметно, что риторика руководителей области в последнее время изменилась. Все меньше претензий в адрес «Экологии-Новосибирск».

– Хорошо, что вы это заметили. Руководство области занимает конструктивную позицию. Дело в том, что в нашей сфере резкие движения чреваты серьезными последствиями. Посмотрите на Октябрьский и Дзержинский районы Новосибирска, где был привлечен субподрядчик. Почти месяц отстраивалась логистика. Это значимый технологический процесс – аналог запуска системы отопления, только там все объекты давно известны. В 2019 году отладка механизма вывоза отходов заняла почти 4 месяца (договориться с УК, с председателями ТСЖ, здесь надо позвонить, тут заехать с определенной стороны — очень много нюансов). Мы проделали титаническую работу с управляющими компаниями – расписали все маршруты, заключили договоры и многое другое. На данный момент реальной альтернативы «Экологии-Новосибирск» нет ни в городе, ни в области. Прежде всего я имею ввиду наработанную базу данных, опыт комплексной работы в регионе.

– Но ведь до создания регионального оператора Новосибирск как-то убирали?

– Раньше в Новосибирске практически у каждой управляющей компании (УК) была своя перевозящая транспортная организация. Свои перевозчики были и у ТСЖ. Соответственно, и тарифы были разные. Никого не интересовало, куда эти транспортные компании везут отходы. Крупные везли на полигоны САХ, а мелкие, которые и сейчас уклоняются от заключения договора, могли вывозить в лес или на закрытые полигоны, например, «Новосибвторресурс». На конец 2018 года в Новосибирской области только учтенных несанкционированных свалок насчитывалось 885.

Сегодня изменилось законодательство. Вся деятельность по обращению с ТКО возложена на регионального оператора.

– Как вы относитесь к предложению, что в регионе должен быть не один регоператор-монополист, а несколько?

– Это довольно спорный вопрос. Если, например, создать два регоператора для Новосибирска и районов области, то у городского была бы приятная финансовая модель и невысокий тариф. Но при этом в области тариф бы вырос в 2-3 раза. Я считаю, что это несправедливо. И опыт соседних регионов говорит о том, что наличие 5-6 регоператоров создает совсем не радужную картину для населения. Возьмем, например, Хакасию, территория которой разбита на пять зон. В каждой действует свой тариф и если в Абакане в частном секторе платят 46 рублей с человека в месяц, то в сельской местности плата может доходить до 93 рублей.

– Есть информация, что «Экология-Новосибирск» подала жалобу в ФАС на решение департамента по тарифам Новосибирской области. Вы настаиваете на повышении тарифа?

– Мы обратились в прокуратуру Новосибирской области откуда наше обращение направили в ФАС. Мы пытаемся получить то, что положено по закону: резкое снижение тарифа в 2020 году с 93 рублей до 59 рублей, неучтенные затраты на протяжении трех лет. Единственный выход – доказать необходимость пересмотра тарифа надзорным органам, в том числе в суде.

– Среди обвинений, которые звучат в стенах Заксобрания и на площадках в соцсетях то, что вы вынуждены отправлять деньги в Москву в головную компанию «ВИС», и вам возвращают лишь 20% от того, что необходимо для расчетов с перевозчиками. Это действительно так?

– Это ложь. Предполагаю, что умышленная. Есть факты, которые легко проверить. Это может подтвердить департамент по тарифам, региональное министерство ЖКХ, прокуратура, Контрольно-счетная палата Новосибирской области. Все поступления и все перечисления средств документально подтверждены. Денежные средства поступают на наш расчетный счёт и расходуются в Новосибирской области. Статьи затрат строго определены: транспортирование, обработка и захоронение отходов, обслуживание договоров с потребителями и транспортировщиками, налоги. Пять миллионов расчетной предпринимательской прибыли в год – это пока теория.

– Помогло ли выправить ситуацию введение процедуры наблюдения?

– Безусловно. Мы получили возможность рассчитываться в текущем режиме по всем обязательствам. Сегодня долги заморожены, а средства, которые собираем, отдаем контрагентам. При этом собираемость у нас уже хорошая: нарастающим итогом – 87%, а в текущем году – 95%. У нас в планах выйти из процедуры наблюдения, и арбитражный управляющий подтвердил, что это вполне реально.

– Что входит в обязанности регоператора?

– Мы работаем в соответствии с терсхемой. Преимущество реформы в том, что ни один перевозчик, который работает с регоператором, не может везти отходы в лес или овраг, или на не санкционированную свалку. Он попросту не получит деньги. В соответствии с терсхемой у нас в области действует 19 объектов размещения отходов (полигонов), 12 площадок временного накопления, на которых по закону можно хранить отходы до 11 месяцев. При этом регоператор переводит деньги перевозчикам только после того, как ТКО будут вывезены с этих площадок на полигоны. У нас идет учет и контроль каждого кубического метра. Мы ни разу за время нашей работы не нарушили схему. Такое нарушение влечет за собой лишение статуса регоператора.

– А кто должен вывозить мусор с несанкционированных свалок?

– С 1 января 2019 года ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов занимается региональный оператор. При обнаружении свалки владелец территории, на которой она расположена, должен ликвидировать ее в течение отведенного срока. Если он это не делает, регоператор проводит работу за свой счет, а потом взыскивает через суд. С некоторыми муниципалитетами мы заключаем договора на вывоз ТКО с несанкционированных свалок. Например, с городом Обь мы так работали. Все несанкционированные свалки, которые обнаруживали мы или муниципальный орган, вывозили, затем выставляли счет, и местная администрация с нами рассчитывалась.

– У нас прямо в центре Новосибирска несанкционированные свалки? Можно спокойно в центре города устроить помойку и тебе ничего не будет?

– К сожалению, довести дело до наказания за такие действия почти невозможно. Есть дельцы, которые берут в аренду землю, огораживают её и запускают «серых» перевозчиков – 50 рублей за машину. Таких «бизнесменов» выявляют, они убирают забор. А гора мусора, чаще всего на муниципальной земле, остается. Часто так используются поймы рек и тупики частного сектора.

Горы мусора образуются еще и потому, что нет административного наказания за то, что юридические лица не заключают договоры с регоператором. Они платят каким-то компаниям ниже тарифа и могут не знать, куда их мусор в итоге вывозят: на полигон или в ближайший лесок. Если был бы, например, штраф тысяч 50, то, естественно, все понимали бы, что проще заключить договор с регоператором. И это тоже проблема не только нашего региона. Все регоператоры в стране находятся в такой ситуации.

– Хочу похвалить ваш сервис. На сайте «Экологии-Новосибирск» удается быстро получить информацию и решить все вопросы.

– Спасибо. Наша форма обратной связи действительно хорошо работает. Также мы зарегистрированы в системе «Инцидент Менеджмент», ход исполнения работ в которой курирует ЦУР. По времени обработки обращений опережаем некоторые областные исполнительные органы, а обращений у нас очень много. В 2021 году только от физических лиц поступило более 170 тысяч обращений. Это перерасчет начислений, открытие или закрытие лицевых счетов, получение справок и так далее.

– Какие планы на будущее?

– Первоочередная задача – устойчивое финансовое положение и бесперебойный вывоз отходов. Если же говорить о более далекой перспективе, то самая главная цель – воспитать, вырастить потребителя нашей услуги: экологически и социально ответственного, сортирующего отходы, заботящегося об окружающей среде. Для этого мы занимаемся просветительской работой, которая, кстати сказать, не входит в тариф. Мы проводим экологические акции, выпускаем пособия для детей «Экознайка», работаем с детскими садами, школами, ВУЗами. Думаю, это не менее важная работа регоператора, которая со временем позволит изменить отношение к обращению с отходами, сделать его ответственным, ведь от этого во многом зависит экология окружающей нас среды.