Новосибирский Заельцовский парк планируется открыть после реконструкции к Дню города

Новосибирские власти планируют приурочить открытие Заельцовского парка, где с апреля прошлого года проходит реконструкция, к Дню города. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова в социальных сетях 27 мая.

Как рассказала Анна Терешкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас в Заельцовском парке почти полностью подготовлены эко-тропа, велосипедные дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, благоустраиваются детские плошадки.

«Центральная часть стала очень гостеприимной и удобной. Готовим открыть парк для новосибирцев к Дню города!» — говорится в сообщении вице-мэра.

Напомним, что в последние годы День города отмечается в Новосибирске в последнее воскресенье июня. В этом году праздник придётся на 26 июня.

Заельцовский парк в Новосибирске был закрыт на реконструкцию в апреле 2021 года. В числе запланированных работ – замена покрытия центрального променада, обновление освещения, обустройство новых площадок для отдыха и занятий спортом и тематических троп. Общий бюджет благоустройства составляет более 170 млн руб.

Изначально планировалось, что работы будут завершены к началу июля 2022 года, но позже власти сообщили, что парк может быть открыт уже весной. Правда, ранее заявлялось, что реконструкция будет окончена осенью 2021 года.

В ходе реконструкции парка летом прошлого года между местными жителям и городскими властями произошёл конфликт – в процессе работ обострилась проблема отсутствия подъездных путей к частным домам по улицам 2-я Ельцовка и Заельцовский парк. В связи с этим инициативная группа требовала через суд пересмотреть границы Заельцовского парка, исключив из них два участка, однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что границы парка изменены не будут.