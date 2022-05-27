В Новосибирске состоялась «встреча без галстуков» представителей власти и бизнеса

26 мая в День российского предпринимательства в центре «Мой бизнес» Новосибирской области прошла деловая вечеринка «Бартер-пати». В рамках мероприятия состоялась «встреча без галстуков» новосибирских предпринимателей и представителей власти.

Участниками «встречи без галстуков» деловой вечеринки «Бартер-пати» стали специалисты министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития Новосибирской области.

В ходе мероприятия министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал участникам встречи о запуске в тестовом режиме платформы субконтрактации «Сделаем сами». На профильном сайте предприниматели могут найти интересующего поставщика или предложить свою продукцию и договориться о сотрудничестве.

«Такие встречи, как сегодня, необходимы для того, чтобы вы находили новые полезные и интересные партнерства. Мы хотим, чтобы вы видели партнеров и в органах власти, искали вместе с нами формы взаимодействия. Бизнес мобилен в принятии решений, у нас, чиновников, все более пролонгировано. Поэтому нужно, чтобы вы нам помогали и подсказывали, что на данный момент для вас важно, какие из мер поддержки работают пока не очень хорошо, а какие действительно эффективны», — сказал Андрей Гончаров.

Гостям деловой вечеринки напомнили и о мерах поддержки предпринимателей. Так, заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала о новой линейке федеральных льготных кредитов и мерах, которые оказывают региональные власти для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме «встречи без галстуков», в рамках «Бартер-пати» состоялся, в частности, деловой квиз с вопросами на тему бизнеса, брендов, экономики, рекламы и истории отечественного предпринимательства. Гости вечеринки оставляли свои контакты на доске для нетворкинга, знакомились в «Точке встречи», находя общие интересы для потенциальных коллабораций. Весь вечер на площадке работал фронт-офис центра «Мой бизнес» для консультации гостей по вопросам услуг, которые они могут получить в центре.

Отметим, 26 мая прошло ежегодное вручение премии «Золотой Меркурий»: лауреатами регионального этапа конкурса Торгово-промышленной палаты РФ стали 22 предпринимателя из Новосибирской области. Кроме того, в течение всего мероприятия в центре проходила онлайн-трансляция всероссийской акции «Бизнес не спит. Ночь правды», в рамках которой спикеры рассказывали о новых тенденциях в предпринимательской сфере и способах создания прибыльного бизнеса.