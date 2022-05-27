Группа «ВИС» опровергла информацию о планах по заключению новой «мусорной концессии» в Новосибирской области

ГК «ВИС» заявила, что информация о том, что в Новосибирской области создаётся акционерное общество, которое при участии группы компаний станет новым концессионером по строительству мусоросортировочных центров и полигонов после расторжения предыдущего соглашения, устарела.

Напомним, что на сессии областного Заксобрания 26 мая депутат Вадим Агеенко высказал предположение о том, что в регионе создаётся акционерное общество, которое якобы планирует инициировать новое концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочных центров и полигонов к 1 июня. Депутат сослался на протокол совещания в областном правительстве от 25 марта, при этом он выступил против повторения ситуации с предыдущим соглашением.

По данным депутата, объекты планируется построить в Татарском, Куйбышевском, Каргатском, Тогучинском и Новосибирском районах, в том числе на территории Раздольненского и Верх-Тулинского сельсоветов. При этом 80% акций концессионера будет принадлежать ГК «ВИС», 10% — «Российскому экологическому оператору», а ещё 10% — Новосибирской области в лице Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

Как прокомментировали эту информацию в ГК «ВИС» 27 мая, данные депутата являются устаревшими. Информация о заключении нового концессионного соглашения утратила актуальность после того, как в регионе было принято решение о расторжении соглашения с регоператором по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск».

«Официально сообщаем взволнованным новосибирским депутатам: никакой работы по формированию параметров нового проекта в сфере сортировки отходов ГК «ВИС» не ведёт. А инициатору «сенсации» советуем проверять попадающую в его руки информацию на предмет актуальности», — говорится в сообщении ГК «ВИС».

Напомним, что по итогам прошедшей сессии областного Заксобрания было принято решение обсудить возможные концессионные соглашения на заседаниях бюджетного и строительного комитетов с участием представителей профильных министерств правительства региона и заместителей губернатора.

Концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» (75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования» группы «ВИС») было заключено с властями Новосибирской области в 2016 году. В его рамках было запланировано строительство двух мусоросортировочных комплексов для захоронения отходов на сумму порядка 6,5 млрд руб. В 2017 году концессия была заморожена в связи с необходимостью доработки. В 2021 году «Экология-Новосибирск» направила в УФАС проект допсоглашений, подразумевающий ряд новых решений по условиям концессии. Эти решения, в частности, предполагали сокращение срока действия соглашения и уменьшение объёма инвестиций, однако документ согласования не получил.

18 мая 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о расторжении концессионного «мусорного» соглашения.