В Новосибирске первую квартиру по ИТ-ипотеке приобрели у Брусники

Программа по поддержке ИТ-отрасли в Новосибирске начала давать результаты. Строительная компания Брусника сообщила, что в мае была заключена первая сделка по приобретению жилья по льготной ипотеке для представителей ИТ-отрасли.

Как рассказали в компании Брусника, в пуле ее клиентов появился первый человек, взявший ИТ-ипотеку. «В кредит под 4,24% он приобрёл квартиру с тремя спальными в доме 43 новосибирского проекта «Европейский берег». Выбор пал на эту просторную планировку благодаря выгодным условиям покупки, – сообщил представитель застройщика.

Стоит отметить, что для банка ДОМ.РФ в Новосибирске эта сделка тоже стала первой, заключенной в рамках новой госпрограммы.

Ранее о поддержке информационных технологий со стороны государства «Континенту Сибирь» рассказал основатель компании Hook Production Олег Лупиков.