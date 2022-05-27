МТС расширяет покрытие LTE к началу летнего турсезона

МТС сообщила о расширении зоны покрытия LTE в сибирских туристических объектах к началу туристического сезона. Ранее там была доступна только голосовая связь, которая не позволяла жителям и туристам полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами.

Так, омский филиал МТС обеспечил LTE-связью село Красногорка Полтавского района и самое большое соленое озеро в регионе – озеро Эбейты, расположенное поблизости. Запуск базовой станции МТС в селе Красногорка открыл доступ к мобильному интернету для почти 1000 местных жителей и многочисленных туристов.

«Озеро Эбейты, которое называют омским «Мертвым морем», с каждым годом привлекает к себе всё больше людей, — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. — Еще недавно озеро с космическими пейзажами и лечебной грязью было почти не известно, но сейчас оно становится жемчужиной внутреннего туризма. Летом на озеро приезжают сотни туристов – кто-то организованными группами, кто-то «дикарем». Теперь и гости, и местные жители смогут комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами».

Тем временем в Республике Алтай LTE пришел в малонаселенное село Толгоёк (134 жителя) Чемальского района и на расположенную поблизости смотровую площадку, куда приезжают туристы со всей Сибири.

«Толгоёкская смотровая площадка открывает захватывающий вид на долину Катуни. С каждым годом уникальное место привлекает к себе всё больше ценителей природных красот Алтая, — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Теперь, благодаря стабильно высокой скорости интернета и гости, и местные жители смогут всегда быть всегда на связи. А многочисленные путешественники смогут вести прямые репортажи со смотровой площадки, делиться фото и видео Катунской подковы, Чемальской трубы и лика Сартакпая».