В еще одном регионе Сибири решили отменить масочный режим из-за COVID-19

Власти Иркутской области приняли решение о приостановке действия масочного режима на территории региона, введенного из-за COVID-19. Ограничительная мера действует в Иркутской области с 2020 года.

О принятии соответствующего решения сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 27 мая. Отмечается, что приостановку действия масочного режима глава региона обсудил с руководителем управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрием Савиных.

«Сегодня приняли решение о приостановке действия масочного режима в Иркутской области. <…> Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором. Сейчас готовим изменения в документы», — указано в сообщении.

Масочный режим на территории Иркутской области был введен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией 20 мая 2020 года. По данным «стопкоронавирус.рф», 26 мая 2022 года за сутки в регионе выявили 105 случаев заражения коронавирусом, умер 1 человек. 25 мая заболевание подтвердилось у 62 жителей Иркутской области, 24 мая — 33 человек.

«Хочу добавить, что приостановка действия масочного режима — не повод забыть о коронавирусе. Прививочная кампания не прекращается. Я и сам планирую еще раз пройти вакцинацию. Как человек, дважды перенесший ковид, считаю, что именно прививка во второй раз помогла легче перенести болезнь», — написал Игорь Кобзев.

Отмечается, что в случае ухудшения эпидобстановки региональные власти вновь будут рассматривать вопрос о введении масочного режима.

Напомним, ранее решение об отмене масочного режима приняли, в частности, в Красноярском крае и Кемеровской области. В Новосибирской области с 30 марта требование соблюдения масочного режима носит рекомендательный характер.