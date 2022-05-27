Андрей Травников поблагодарил сенаторов России за поддержку развития знаковых объектов в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается реализация постановления Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области». Губернатор региона Андрей Травников поблагодарил сенаторов за поддержку развития знаковых объектов в Новосибирской области.

В центре внимания делегации сенаторов России, работающей 26-27 мая в Новосибирской области, — исполнение постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области». Тему обсудили на совещании в правительстве региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко, и остальным участникам совещания доложили о строительстве объектов кампуса НГУ, постройке детского корпуса на территории Новосибирской областной клинической больницы, о реконструкции аэропорта Толмачёво и участка трассы Омск-Новосибирск автодороги федерального значения Р-254 «Иртыш». Сообщили и о реализации мероприятий по строительству и реконструкции берегоукрепительных сооружений и дамб и комплексной реновации территории военного городка №17 в Новосибирске.

Возглавляющий делегацию сенатор Российской Федерации Андрей Шевченко подчеркнул, что каждый объект, который был прописан в постановлении 2019 года, за это время был очень хорошо проработан Правительством Новосибирской области.

«Во многих проектах – Академгородок, медицинский кластер, кластер вокруг новой ледовой арены — заложены интересы не только Новосибирской области. Это — интересы России. На совещании мы услышали не только о заинтересованности федеральных органов власти в реализации этих объектов, но — самое главное — о готовности Новосибирской области их реализовывать», — сказал Шевченко.

Андрей Травников выразил отдельную благодарность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и всем ее коллегам-сенаторам за поддержку развития знаковых объектов на территории региона. В частности, по словам главы региона, на территории Новосибирской областной клинической больницы формируется мощный кластер детской медицины, и решающая роль здесь была у председателя Совета Федерации, державшей на контроле завершение строительства некогда проблемного объекта — перинатального центра.

«Для нас очень важно внимание коллег из Совета Федерации к нашему региону и содействие в решении проблем его социально-экономического развития. За 2,5 года, которые прошли с момента принятия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сделано очень многое по каждому пункту этого документа. В первую очередь, благодаря деятельному участию сенаторов в решении поставленных задач», — подчеркнул губернатор.

Напомним, накануне делегация Совета Федерации ФС РФ проконтролировала ход строительства объектов реализуемого в Новосибирской области проекта «Академгородок 2.0». Сенаторы посетили участки производства оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирского кольцевого источника фотонов» и площадку строительства кампуса мирового уровня НГУ.