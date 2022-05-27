Правоохранители заключили под стражу организатора нарколаборатории под Новосибирском

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли нарколабораторию под Новосибирском. Организаторов незаконного производства и сбыта наркотических средств заключили под стражу.

УФСБ совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Новосибирской области, организовавших незаконные производство и сбыт наркотических средств, сообщила официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Зеброва.

Установлено, что 35-летний житель села Кубовая Новосибирского района Новосибирской области организовал у себя дома нарколабораторию. В ней при проведении обыска было обнаружено и изъято более 600 граммов марихуаны, лабораторное оборудование и свыше 100 литров прекурсоров для изготовления психотропных веществ.

«При попытке сбыта очередной партии наркотического вещества «амфетамин» сотрудники УФСБ и Пограничного управления задержали организатора нарколаборатории и его соучастницу 1992 г.р., выполняющую роль курьера», — указано в сообщении.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц в крупном размере). Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в середине апреля правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новосибирского следственного изолятора. По данным следствия, фигурант дела за взятки передавал заключенным мобильные телефоны, продукты и наркотические средства. Ранее под Новосибирском полицейские при силовой поддержке спецназа задержали оптового межрегионального наркокурьера.