21 мая в спорткомплексе Новосибирского архитектурно-строительного университета прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». За победу боролись 238 дзюдоистов, приехавших из 26 регионов нашей страны.

Основными задачами соревнований организаторы назвали повышение спортивного мастерства и квалификации, выявление сильнейших спортсменов, укрепление спортивных связей между регионами, отбор спортсменов для участия в первенстве России.

В этом году больше всего наград увезли с собой спортсмены из Тюменской области. «Золото» получили Александра Пономарева (категория 44 кг), Полина Вакушина (46 кг), Сергей Петухов (50 кг), Анна Болсун (70 кг) и Сергей Заренчук (90+ кг). Три золотые медали получили спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа — Демид Елькин (46 кг), Абидат Магомедсалихова (52 кг) и Екатерина Зверева (57 кг). Еще по две высшие награды забрали Тверская и Челябинская области — оттуда в Новосибирск приехали Алина Башарова (40 кг), Павел Савинский (66 кг), Ева Огнивова (70 кг) и Федор Карпов (90 кг).

Важно, чтобы спортивные традиции продолжались

«Мы рады приветствовать спортсменов в нашем городе, ребята сохраняют боевой дух, а значит, мы и дальше будем вносить свой вклад в развитие дзюдо в нашем регионе, важно, чтобы спортивные традиции продолжались», — сказал президент Новосибирской областной федерации дзюдо Алексей Джулай.

Спортсмены из Новосибирской области по итогам выступления завоевали шесть медалей, в том числе одну золотую — ее забрал Ахмад Ахмедов, победивший в весовой категории 60 кг.

Также среди почетных гостей турнира были представитель аппарата президента спортивного общества «Трудовые резервы» Александр Лемешко и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Александр Лемешко напомнил о том, что раньше «Трудовые резервы» были одной из мощнейших спортивных организаций. Изначально она была создана с целью корпоративного, любительского и профессионального массового спорта. Организация создана в 1943 году и просуществовала до 1992 года, но в 2018 году была восстановлена по личному поручению президента Владимира Путина. С тех пор «Трудовые резервы» провели уже более сотни состязаний во всех регионах России. И, пожалуй, самое большое внимание уделяют именно дзюдо. Почетные гости констатировали, что Новосибирская область на сегодня занимает одно из самых важных мест в России с точки зрения популяризации этого вида спорта.