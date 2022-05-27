Сессия Заксобрания Новосибирской области 26 мая началась с выступления зампредседателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадима Агеенко, который дал оценку расторгнутому 18 мая концессионному соглашению по строительству мусороперерабатывающих комплексов и предположил, что в области готовится новое концессионное соглашение без участия депутатов регионального парламента и широкого обсуждения общественности. Как депутаты намерены эту ошибку исправить — в материале «Континента Сибирь».

Как рассказал депутатам Вадим Агеенко, уже через год после заключения мусорной концессии многим его коллегам стало понятно, что «эта мусорная концессия была мертва, и никто не собирался ее исполнять». «Эта концессия была просто ключом к большим деньгам для мусорного регоператора от ГК «ВИС» в лице ООО «Экология-Новосибирск». Для меня это событие еще раз подтверждает, что вся мусорная реформа в Новосибирской области начиная с 2019 года окончательно провалена», — отметил зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам.

По словам Агеенко, еще 25 марта этого года на совещании у заместителя губернатора Сергея Сёмки было принято решение организовать новое акционерное общество, в котором 80% акций будет принадлежать ГК «ВИС», 10% — Российскому экологическому оператору, и 10% получит регион в лице Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вновь созданное общество должно до 1 июня 2022 года «выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов (сортировочные комплексы и полигоны) в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском (Верх-Тулинский и Раздольненский сельсоветы) районах Новосибирской области». «Вам не кажется, что это совещание под протокол больше похоже на открытый сговор сторон в пользу одного потенциального концессионера? Интересно, как на это посмотрит антимонопольная служба, которая призвана предотвращать такие сговоры? На том же совещании российскому экологическому оператору поручено направить нашему министерству экономического развития проект типового концессионного соглашения в рамках частной концессионной инициативы. А нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущих концессионных соглашений и выставлять концессии на честные и открытые торги», — выразил опасение депутат. По информации Вадима Агеенко, именно на совещании 25 марта 2022 года было предписано Группе «ВИС» в срок до 30 марта 2022 года, то есть через пять дней, предоставить заместителю губернатора Сергею Сёмке информацию о расторжении концессионного соглашения. «Оказывается, вот она, истинная причина молниеносного и невнятного расторжения одной мертвой концессии 18 мая этого года — ради пяти других реальных мусорных концессий», — пояснил депутат.

Коллегу поддержал депутат Заксобрания Новосибирской области Яков Новоселов. «У нас в стране принято так: если какой-то поставщик товаров и услуг не выполняет свои обязательства, его вносят в черный список, и он не допускается к распределению бюджетных средств. А здесь видим совершенно обратную ситуацию. Мы пытаемся копировать итальянскую мусорную мафию? В чьих интересах это происходит? Предлагаю направить в правительство области обращение о включении «ВИС» в черный список», — сказал депутат.

Заместитель председателя Заксобрания Ирина Диденко напомнила депутатам, что за шесть лет, в течение которых в Новосибирской области стали появляться первые концессии и ГЧП, региональный парламент наработал большой опыт взаимодействия с правительством области. Сформирована рабочая группа, которая «разбирала все соглашения по полочкам». Многие ошибки были учтены. «Сегодня мы ждем публичной инициативы — инициативы от правительства. Она не может быть частной, особенно когда речь идет о формировании целой отрасли по обработке и утилизации твердых бытовых отходов. По ряду вопросов решения должны приниматься, основываясь на межведомственном взаимодействии регионального и федерального уровня с участием общественности. Важно: мы не можем своими руками формировать монополиста, и здесь я полностью согласна с Вадимом Агеенко», — отметила вице-спикер.

По мнению Ирины Диденко, совершенно очевидно, что нужно разбивать соглашения как минимум на 3–4 объекта в рамках Новосибирской агломерации. Это позволит сформировать конкурентную среду на стадии как отбора инвесторов, так и реализации и эксплуатации. Также вице-спикер уверена в необходимости формировать понятный и прозрачный конкурс по каждому отдельному объекту, прописывать справедливое распределение рисков и выгод между публичным и частным партнерами.

Председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирска Александр Терепа предложил заслушать представителей правительства. «Мы видим ситуацию только с нашей стороны, но нужно знать точку зрения правительства, на чем основано решение о создании нового акционерного общества и как планируется провести конкурс», — сказал депутат.

Подводя итог обсуждения, председатель Заксобрания Андрей Шимкив напомнил, что концессионные соглашения по закону должны проходить процедуру одобрения регионального парламента. «Хочу напомнить всем, что если в вопросе реализации мусорной реформы будет подразумеваться концессия, то она будет согласовываться с нами. Надеюсь, что вариантов, как нас обойти, больше не возникнет. Ровно то, что сегодня говорили выступающие депутаты, мы заявляли шесть лет назад. Мы говорили об этом и при заключении других концессий. К сожалению, мы оказались правы. Депутаты всегда просили создать конкурентную среду во всех этих вопросах! Это большие деньги, большие бюджетные обязательства. Подход наш не изменился», — заверил спикер Заксобрания.

В итоге на сессии было принято решение провести совместное обсуждение предстоящих соглашений по переработке и утилизации ТКО на площадке комитетов по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности и по строительству, ЖКК и тарифам. На совещание будут приглашены представители профильных министерств регионального правительства и заместители губернатора.