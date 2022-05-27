Банки улучшают условия по своим ипотечным программам. В частности, банк ВТБ объявил о том, что с 30 мая снизит базовую ставку сразу на 3 п. п. Изменения связаны с тем, что 26 мая Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%.

«В этом году Банк России уже дважды снижал ключевую ставку, что заметно повлияло на стоимость кредитов и поведение заемщиков, — только в мае мы зафиксировали двукратный рост спроса на ипотеку. Внеочередное решение регулятора позитивно отразится на общем уровне ставок.

Понимая важность доступной ипотеки, мы молниеносно реагируем на изменения конъюнктуры рынка. Новый раунд снижения ставок приблизит их к значениям начала года, но пока они все еще останутся двузначными. Поэтому в целом активность клиентов в жилищном кредитовании может сохраняться ниже прошлого года. Тем не менее рассчитываем, что пересмотр параметров придаст еще больший импульс для развития ипотеки, в особенности на вторичном рынке, где все это время действовали заградительные тарифы», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников. Он добавил, что в настоящее время основная доля выдач ипотеки по-прежнему приходится на рынок первичного жилья, где сохраняется госпрограмма с однозначной ставкой. С 20 мая банк увеличил максимальную сумму ипотеки с господдержкой.

Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ — 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.