В мэрии Новосибирска объяснили полное перекрытие улицы Ватутина

В Новосибирске идут работы по ремонту теплотрассы на улице Ватутина, в связи с чем проезжую часть здесь пришлось полностью перекрыть. Как объяснил на пресс-конференции мэра Анатолия Локтя заместитель главы города Олег Клемешов, частичное ограничение движения в данном случае было невозможным.

Ремонтные работы на улице Ватутина в Новосибирске без полного перекрытия проезжей части было бы технически невозможны, сообщил вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов в рамках пресс-конференции мэра Анатолия Локтя 26 мая.

«К сожалению, проводить работы по улице Ватутина с участием тяжелой техники без полного перекрытия не представляется возможным. Теплотрасса идёт по двум полосам, но теплокамеры занимают практически всю проезжую часть. Требуется расстановка тяжелой техники, поэтому для безопасности требуется полное перекрытие», — объяснил вице-мэр.

Анатолий Локоть добавил, что на время проведения ремонтных работ улица Ватутина фактически превратилась в строительную площадку, а она, согласно законодательству, должна быть полностью перекрыта. Мэр также отметил, что частичное ограничение движения на каждом из ремонтируемых участков проблему не решит.

«Даже если участками отдельными по сто метров разбить, эту улицу объехать там возможности нет. Вряд ли это возможно — ехать через дворы, которые построили в 60-е годы», — сказал мэр.

Ремонтные работы на улице Ватутина будут идти до 15 октября. Их ведёт ООО «Промстрой».

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске ремонтируют ветхую теплотрассу на улице Автогенной.