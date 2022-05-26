«Выдыхать рано»: Банк России снизил ключевую ставку еще на 3%, не дожидаясь 10 июня

Совет директоров Банка России досрочно принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11% годовых. Решение вступает в силу 27 апреля. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятору пока удается не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать рано».

По данным Центробанка, ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич назвал решение о снижении ставки ожидаемым. По его словам, оно напрашивалось уже тем, что было принято на две недели планируемого заседания Совета директоров. «Такая срочность вызвана снижением гибкости валютного рынка вследствие внутренних и внешних ограничений на операции с капиталом и сложностями с восстановлением импорта – в результате курс рубля продолжает чрезмерно укрепляться», – комментирует эксперт.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

«Снижение доходности в рубле должно способствовать диверсификации этих вложений в пользу других валют – казахского тенге, китайского юаня или дирхама ОАЭ, последний из которых жестко привязан к доллару США. В этих целях снижение ключевой ставки должно быть максимальным, на которое только готов пойти Банк России с учетом других обстоятельств. Впрочем, необходимо понимать, что даже снижение ставки до уровня 11-12% не приведет к существенному мгновенному изменению потоков на валютном рынке», – говорит Максим Петроневич.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.