На очередной сессии Совета депутатов Новосибирска 25 мая были приняты новые изменения в правила землепользования и городской застройки. Также депутаты обсудили острые вопросы городского хозяйства — уборку улиц и ремонт дорог.

Во время очередной, 17-й сессии Совета депутатов Новосибирска, были утверждены изменения в правила землепользования и застройки территории города Новосибирска. Напомним, последние изменения в правилах были приняты депутатами в июне прошлого года. Новые правки затронули ряд параметров градостроительства, а также карты зонирования территории мегаполиса.

Как сообщил руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, общественные обсуждения по изменениям в правилах землепользования и застройки проводились с 25 февраля по 21 апреля текущего года. От граждан по актуальным вопросам градостроительства поступило рекордное число обращений — более 3,5 тысячи.

Депутаты единогласно приняли поправки в правила землепользования и застройки в двух чтениях. При этом в очередной раз акцентировали внимание на необходимости учитывать при планировании зон жилой застройки возможности городской инфраструктуры. В частности, депутаты Виктор Стрельников, Игорь Украинцев и Александр Бурмистров предложили включать в состав городской комиссии для рассмотрения вопросов зонирования территорий специалистов департамента образования.

Также, по мнению некоторых парламентариев, просчеты в зонировании городских земель и появляющаяся вследствие этого застройка могут привести к проблемам безопасности передвижения граждан.

«На примере моего округа могу сказать, что последствия застройки привели к тому, что невозможно на территории определенного жилмассива сделать безопасный школьный маршрут. Чтобы обезопасить школьников, нужно, наверное, делать мостовые переходы через пятиэтажные дома, — сказал депутат Совета депутатов Новосибирска Георгий Андреев (КПРФ). — Принимая во внимание, какой у нас густонаселенный город, нужно уже в самом начале зонирования учитывать проблемы нагрузки на территорию, на которой и так есть достаточно плотная застройка. Потому что когда приходит застройщик и перегораживает все заборами, понятно, что уже ни о какой безопасности маршрутов речи не идет».

Именно поэтому, уверен депутат, представители отрасли образования должны участвовать в обсуждении вопросов строительства, особенно когда принимаются решения по отклонению от предельных параметров строительства.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть разделил озабоченность депутатов и подтвердил необходимость приглашать специалистов департамента образования на заседания профильной комиссии по градостроительству.

Кроме того, на очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты обсудили вопросы уборки улиц города и ремонта дорог. Напомним, на сегодняшний день в городе активно идут дорожные работы. В планах городских властей на 2022 год предусмотрены ремонт и реконструкция 31 объекта общей протяженностью порядка 40 километров. Из них 20 дорог будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а 11 — по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска». Общий объем финансирования на эти цели составляет 2,37 млрд рублей. «В рамках БКД семь объектов являются переходящими, работы по ним были начаты в 2020–2021 годах и будут завершены 1 октября этого года. Это реконструкции на улицах Кедровая, 2-я Станционная, Гусинобродском шоссе, дамбе Октябрьского моста, а также ремонты на улицах Ватутина, Волочаевская и Ипподромская», — рассказал вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Антон Картавин обратил внимание чиновника на состояние одного из проблемных для автомобилистов объектов города — улицы Ватутина — и попросил уточнить, когда муниципалитет намерен завершить ее ремонт. По словам Олега Клемешова, ремонт улицы возобновят после того, как завершатся работы на тепломагистрали. Примерный срок восстановления проезжей части — 1 октября. Также он сообщил депутатам, что муниципалитет уже подготовил список дорог, которые отремонтируют в случае выделения дополнительных средств. Среди них — проспект Дзержинского и улица Мира.

Еще одним вопросом, поднятым на сессии, стала ситуация с уборкой города. Напомним, во время апрельской сессии депутаты обратили внимание мэрии на вопиющую ситуацию на дорогах, по поводу которой к ним обращались многие жители. В результате чиновники предприняли меры, которые способствовали частичному улучшению ситуации.

«Мы обратились на комиссии по городскому хозяйству лично к мэру и призвали его повлиять на ситуацию. Мэр провел совещание по теме, после которого из бюджета Новосибирска были выделены 100 млн рублей на уборку города и ямочный ремонт. Сегодня можно признать, что ситуация с уборкой стабилизировалась. Пятерку мы не можем поставить, но улучшения есть, — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин («Единая Россия»). — Но и сейчас депутаты контроль не понижают. Так же жестко мы намерены озвучивать свои вопросы департаменту транспорта. Важно, чтобы выделяемые большие деньги пошли впрок и у нас не повторилась прошлогодняя ситуация с дорогами».

Депутат подчеркнул, что у горсовета есть конкретные предложения по модернизации уборки города, и выразил надежду, что на следующий год в городе начнут применять новые технологии уборки улиц, в том числе с помощью аутсорсинга — с подключением к процессу коммерческих организаций. Еще одной задачей Игорь Кудин назвал пополнение и обновление подвижного состава — техники для уборки города. Для снижения износа, по его мнению, необходимо ежегодно выделять больше средств на замену подвижного состава специализированной техники для уборки Новосибирска.