Осужденному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности мэру Томска Ивану Кляйну предъявлено новое обвинение. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале адвокатов мэра.

Правоохранители предъявили новое обвинение мэру Томска Ивану Кляйну. По данным адвокатов, градоначальника обвинили в даче указания о приемке работ по ремонту дорожного полотна, выполненных с отклонениями от нормативов.

«Следователь по особо важным делам Шатов А.С. предъявил Ивану Кляйну новое обвинение. На этот раз Иван Григорьевич обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов», — указано в сообщении.

Отмечается, что Ивана Кляйна доставили в здание томского следственного управления из медицинского учреждения, где он проходил курс химиотерапии. По данным адвокатов, новое обвинение строится на устных показаниях одного лица, находящегося под следствием продолжительное время. «Для защиты очевиден факт того, что после 1,5 лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева, он оговаривает Ивана Кляйна», — сказано в сообщении.

Напомним, мэр Томска Иван Кляйн был задержан в ноябре 2020 года, а позже временно отстранен от исполнения своих обязанностей по решению суда. Градоначальника обвинили в совершении преступлений по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочии) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, чиновник незаконно обозначил 300-метровую санитарную зону вокруг завода «Томское пиво», из-за чего местный застройщик не смог возвести на этой территории многоэтажные дома. Кляйн руководил предприятием до избрания на пост мэра в 2013 году.

Кроме того, правоохранители установили, что в 2015 году Кляйн без торгов передал дочери земельный участок, а также, будучи главой города, участвовал в управлении деятельностью «Томского пива».

В декабре прошлого года суд приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Обвинение по статье о превышении должностных полномочий было заменено на ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Приговор не вступил в законную силу в связи с его обжалованием участниками процесса.