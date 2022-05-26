Депутат Госдумы от Новосибирской области сообщил о риске возникновения коллапса в жилищном строительстве

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщил о риске возникновения коллапса в жилищном строительстве. По словам парламентария, покупательская активность на квартиры в новостройках в отдельных регионах страны в прошлом месяце снизилась на 97-98%.

Госдума РФ поддержала протокольное поручение депутата от Новосибирской области от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александра Аксёненко о запросе в правительстве РФ информации о сложившейся ситуации на строительном рынке, связанной со снижением покупательского спроса на квартиры в новостройках.

По словам депутата, в прошлом месяце на жилищном рынке страны был зафиксирован резкий спад покупательского спроса на подобную недвижимость. Так, в некоторых регионах покупательская активность снизилась на 97-98%, в Новосибирске, по оценке отдельных экспертов — на 90%.

Александр Аксёненко отметил, что, несмотря на меры поддержки правительства РФ для стабилизации строительного рынка, отрасль в России продолжает испытывать трудности. «Как следствие, происходит резкое снижение получения застройщиками проектного финансирования в новых проектах», — сказал парламентарий.

Депутат призвал коллег также запросить данные в правительстве РФ о влиянии на ситуацию факторов роста цен на жилье и строительные материалы. По оценке парламентария, складывающаяся ситуация грозит массовым банкротством застройщиков по всей стране, а это — обманутые дольщики, недостроенные дома и сокращение или потеря рабочих мест.

В ходе пленарного заседания председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что увеличение стоимости жилья нивелирует принимаемые правительством меры, и важно разобраться, насколько правомерно повышение роста цен на стройматериалы. «Поддержка-то идет: льготная ипотека. А рост цен — он был обоснован или нет? <…> А то там доходы падают, начинаем задавать вопросы. Эти доходы во многом были раздуты. Потому что цена на металл выросла, цена на лес выросла необоснованно. Ну и потом кто-то захотел заработать на этом. А сейчас эти цены приходят в нормальное состояние. Для гражданина выгодно снижение цен? — выгодно. Но с другой стороны нам важно, чтобы у нас не разорились строители. Вот этот баланс необходимо соблюсти», — отметил Вячеслав Володин.

В ближайшее время документ направят в правительство РФ. Кроме анализа ситуации на строительном рынке, парламентарии запрашивают информацию разрабатываемых правительством мерах для стимулирования доступности жилья гражданам.