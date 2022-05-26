Увидеть знаковые драматические, оперные и балетные постановки легендарных театров России и мира можно не только на сцене, но и на большом экране. В июньской афише новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» заявлены исторические хроники Шекспира, мольеровская классика, великолепные оперы, авангардный балет и лучшие силы российского драматического театра в проекте «Золотая Маска в кино». Сегодня великое искусство целебно как никогда.

Шекспир и Мольер

Легендарные исторические хроники «Ричард II» и «Генрих V» будут показаны в трактовке лондонского театра «Глобус», бережно хранящего атмосферу первых прижизненных постановок пьес Шекспира. Другой легендарный театр, парижский «Комеди Франсез», подготовил блестящую версию «Мнимого больного» своего патрона Мольера.

О, этот Мэтью Борн!

Самый знаменитый спектакль британского хореографа Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце, будет показан любителям балетного искусства. Правда, от любимого с детства «Лебединого озера» здесь остались лишь имена персонажей и музыка Чайковского. Спектакль рекомендован зрителям, готовым к экспериментам.

Золотая Маска в кино

Лучшие спектакли «Золотой Маски» на большом экране – настоящий подарок любителям театра. «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» в постановке Мастерской Фоменко откроет июньскую афишу проекта, спектакль представит главный режиссер НАМТ «Глобус», член жюри фестиваля «Золотая Маска» Алексей Крикливый. По просьбам зрителей пройдет повторный показ кукольного «Ходжы Насреддина» Театра Наций в постановке известного кинопродюсера Тимура Бекмамбетова – это его театральный режиссерский дебют. И, наконец, зрителей ждет прямая трансляция «Школы жен» театра им. Маяковского. Как отмечают в «Победе», зрители ценят этот формат за чувство сопричастности, на показы собираются поклонники драматического театра, студенты Новосибирского театрального института и представители профессионального сообщества.

Оперные шедевры

Любителей оперного искусства ждут постановки Венской Оперы и Ла Скала. Особого внимания заслуживает сеанс редко исполняемой романтической «Лючии ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. Для любителей более популярных названий – повтор эталонного спектакля «Кармен» с грандами Йонасом Кауфманом и Эрвином Шроттом, а также восходящей звездой Анитой Рачвелишвили. Перед каждым показом – вступительное слово музыковеда Екатерины Муковозчик, помогающей зрителям войти в волнующий мир оперы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Глембоцкая, театральный критик, проректор Новосибирского государственного театрального института

– Кинотеатр «Победа» продолжает выполнять свою миссию неутомимого просветителя и организатора изысканного досуга для жителей Новосибирска. В ближайшее время в кинотеатре состоятся несколько показов спектаклей, которые принято называть спектаклями-событиями. Июньскую программу откроет прямая трансляция спектакля «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Спектакль представит режиссер Алексей Крикливый, совсем недавно завершивший работу в составе жюри национальной театральной премии «Золотая маска». Вряд ли он раскроет секреты работы жюри, но, несомненно, расскажет что-то интересное, как принято говорить, «поделится эксклюзивом». На состоявшемся совсем недавно показе «Войны и мира» в постановке Римаса Туминаса собрался, без преувеличения, весь театральный бомонд Новосибирска. Приехали увлеченные театралы из других городов Сибири, где, увы нет такой возможности – смотреть спектакли на большом экране в прямой трансляции. До встречи в прохладных залах «Победы»!