«Я против компанейщины»: мэр Новосибирска ответил депутатам областного Заксобрания на обвинения в отсутствии патриотических акций

На сессии 26 мая депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выразили мнение, что власти города и региона уделяют недостаточно внимания памяти воинов-сибиряков, погибших во время военной спецоперации на Украине. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал высказывания парламентариев.

Мнение о том, что в Новосибирской области уделяется недостаточно внимания поддержке специальной военной операции на Украине, на сессии областного Заксобрания высказал, в частности, депутат от КПРФ Яков Новосёлов. Он привёл в пример другие российские регионы, где в знак памяти павшим землякам проводятся различные патриотические акции и оказываются другие знаки почёта погибшим воинам. В том числе – переименование городских улиц в их честь.

«Шефство над освобожденными от нацистов регионами взяли Брянск, Курск, Нижний Новгород, Свердловская область и Чувашия. А у нас лишь баннеры с буквой Z. В городе зарезервированы сотни бесплатных рекламных конструкций, но ни мэрия, ни минрегионразвития не выстроили, по сути, как мы это видим, системной публичной кампании», — заявил на сессии Заксобрания 26 мая Яков Новосёлов, подчеркнув, что средства на проведение соответствующих мероприятий как в города, так и у региона, имеются.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 26 мая, комментируя высказывания областных депутатов, в приоритете, по его мнению, должна быть систематическая работа по увековечиванию памяти погибших, а не отдельные акции.

«Я против компанейщины. Потому что каждая компанейщина рассчитана на короткий промежуток времени – закончилось мероприятие, оборвалась и память. Поэтому я за комплексные подходы», — сказал Анатолий Локоть, отметив, что уже сейчас в городе и регионе формируется комплексный план мероприятий по сохранению памяти погибших участников спецоперации на Украине.

По словам мэра, такие мероприятия в регионе уже реализуются. Так, во время патриотического шествия «Бессмертный полк» в этом году новосибирцы несли в руках в том числе портреты погибших участников спецоперации на Украине. Кроме того, на Монументе Славы в Новосибирске увековечены имена не только павших в годы Великой Отечественной войны, но и воинов, погибших в локальных военных конфликтах.

«Уверен, что там появятся имена и тех, кто погиб во время проведения специальной военной операции», — отметил мэр.

Напомним, накануне стало известно, что сибиряку присвоили звание Героя России за подвиг во время участия в военной спецоперации на Украине.