В Октябрьском районе Новосибирска проводятся масштабные работы по техническому перевооружению магистральной тепловой сети на ул. Автогенной. 24 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте и проконтролировал ход работ.

Техническое перевооружение магистральной тепловой сети диаметром 1000 мм и протяженностью 105 м в двухтрубном исполнении ведется на ул. Автогенной в Новосибирске. На месте старых труб укладываются сети с усиленной гидроизоляцией, которые смогут прослужить новосибирцам без необходимости замены до 50 лет.

24 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание на строительной площадке с представителями Сибирской генерирующей компании и подрядчиками работ. В совещании также приняли участие заместитель мэра города Олег Клемешов, глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков и начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Работы по замене трубопровода проводятся в районе домов № 154 и № 156 на ул. Автогенной в непосредственной близости от проезжей части. Однако несмотря на это, ограничения движения транспортных средств не потребовалось, и сегодня проезд автотранспорта на указанном участке дороги обеспечен.

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Решен вопрос и с обеспечением горячей водой жителей близлежащих домов — на период работ строители смонтировали временный трубопровод длиной 1078 м и диаметром 76 мм. Отключить воду пришлось лишь на небольшой период времени — пока монтировали временные сети и делали заглушки на основные. Помимо самого трубопровода, рабочие меняют на Автогенной строительные конструкции теплотрассы и тепломеханическое оборудование тепловой камеры.

«За последние пять лет на участке теплотрассы по ул. Автогенной зафиксирован 31 дефект. Сеть не очень старая относительно других в городе, но условия прокладки такие, что здесь идет скопление подземных вод, поэтому потребовалось применить дополнительные технологии гидроизоляции. Использован тот же металл, что и обычно. Отличие в том, что на заводе уже была выполнена изоляция из пенополиуретана, которая, по сути, защищает трубу от внешней воды и протечек. То есть ключевое в этой технологии — сделать максимально качественный монтаж для того, чтобы труба была герметизирована», — рассказал директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

Помимо этого, по словам директора, внутри изоляции проложен специальный слой материала с датчиками, которые позволят специалистам СГК дистанционно определять состояние трубы под землей. В дальнейшем они будут регулярно обходить участок, на котором расположена теплосеть, чтобы контролировать сопротивление внутри трубопровода. Как только сопротивление будет изменяться, это станет для них сигналом о том, что произошло увлажнение теплоизоляции, а значит, возможно повреждение сети. В таком случае можно будет, не дожидаясь появления больших проблем, устранить дефект в ходе плановых ремонтов.

Нормативный срок службы укладываемых сетей — до 50 лет. Именно столько может прослужить трубопровод из полиуретана без замены. В однотрубном исполнении протяженность трубопровода по ул. Автогенной составляет 210 м. Стоимость работ, подрядчиком которых является ООО «Новострой», — 51 млн 92 тыс. рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не только оценил ход работ по замене трубопровода, но и обсудил с подрядчиком культуру производства, сделав соответствующие поручения представителям администрации Октябрьского района.

«Все работы ведутся в городе. По сути, здесь создана полноценная строительная площадка, с пылью, грязью, которая, конечно, вывозится. Важно, чтобы и далее соблюдались все правила работы, а после их окончания грунт не разметался по улицам, а был полностью убран. В завершение должно быть восстановлено благоустройство территории», — подчеркнул мэр.

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Также градоначальник отметил, что в 2022 году значительно увеличены объемы проводимых ремонтных работ на теплосетях Новосибирска в целом, и назвал это позитивным моментом для повышения надежности теплоснабжения горожан.

«В этом году объемы ремонтных работ увеличены по сравнению с прошлым годом во много раз. Если в прошлом году мы вместе с СГК отремонтировали 2,5 км сетей с трубопроводом диаметром 700–1000 мм, то в этом году — более 20 км. Поэтому и плотность работ увеличилась, и больше требуется времени на ремонты. Хорошо, что погода нам в этом помогает. Поэтому стараемся пользоваться каждым моментом, — рассказал мэр. — Здесь, на Автогенной, удается не останавливать дорожное движение и не отключать воду у жителей на время работ. А вот ремонт следующего участка сетей на улице Бориса Богаткова потребует отключений воды у потребителей. Но зато результат ремонтов увеличит надежность системы теплоснабжения горожан в зимний период».

Замена труб по ул. Автогенной и ул. Бориса Богаткова происходит последовательно, ведь одновременное отключение теплотрасс лишило бы горячего водоснабжения сразу более 800 городских объектов. К 15 июня в СГК обещают собрать технологическую часть трубопровода на Автогенной, провести монтаж канала и его перекрытие, засыпать трубопровод грунтом и благоустроить территорию. Все работы планируется завершить здесь до конца июня. После 15 июня специалисты продолжат работы по замене трубопровода на ул. Бориса Богаткова.