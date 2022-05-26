Мэр Новосибирска прокомментировал идею создания общегородской «доски позора»

Общегородская «доска позора» с названиями недобросовестных организаций, которую накануне предложил создать депутат новосибирского горсовета Александр Бурмистров, могла бы стать эффективным инструментом для города. Однако сегодня её могут заменить соцсети, сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 26 мая.

На встрече с журналистами в четверг градоначальник прокомментировал инициативу депутата городского совета Новосибирска Александра Бурмистрова по созданию так называемой «доски позора». Народный избранник предложил размещать на ней названия организаций, «проявляющих неуважение к городу».

Как рассказал Анатолий Локоть на пресс-конференции, списки недобросовестных подрядчиков городские власти уже давно ведут. Что касается их обнародования, то оно, по мнению мэра, могло бы пойти на пользу как чиновникам, так и самим компаниям, которые могли бы в полной мере ощутить ответственность за свои действия. При этом глава города подчеркнул, что относится к соответствующим инициативам с осторожностью.

«Осторожно я отношусь к подобным инициативам. Безусловно, они направлены на то, чтобы выявить недостатки. Есть у нас нерадивые организации, которые не выполняют своих обязательств, даже пройдя конкурсные процедуры. В разных направлениях – и проведение капитального ремонта, и проведение благоустроительных работ, и по ремонтным работам, по нашим дорогам и тротуарам. Мы проводим определённую работу в этом направлении — зачисляем самых нерадивых в так называемые «чёрные списки», чтобы они больше не имели возможности участвовать в конкурсных процедурах, законодательство сегодня позволяет это делать в какой-то мере.

Что касается привлечения общественного внимания, я думаю, лишней не будет публикация названий этих организаций, чтобы, по крайней мере, они ощущали ответственность, и другие учились на их опыте. Необязательно вывешивать эти списки где-то локально в одном месте, достаточно сегодня в соцсетях опубликовать, и это будет, мне кажется, очень действенным, эффективным инструментом», — отметил Анатолий Локоть.

Как сообщалось ранее, депутат новосибирского горсовета Александр Бурмистров инициировал создание «доски позора» на сессии 25 мая. Депутат, в частности, предложил разместить на ней название подрядчика строительства четвёртого моста через Обь, проигнорировавшего приглашение на заседание.