ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовых

ПСБ улучшил условия по потребительским кредитам — минимальная ставка для клиентов теперь составляет 8,4%* при подключении страховой защиты.

При оформлении потребительского кредита со страховой защитой и при своевременном внесении ежемесячных платежей ставка будет снижаться на один процентный пункт ежегодно — максимум до 5,4% годовых.

Потребительский кредит в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 7 лет выдается на любые цели без залога и поручительства.

«Существенное снижение ставок по потребительским кредитам, вплоть до 7 процентных пунктов для всех заемщиков, в начале мая оказало положительное влияние на кредитную активность наших клиентов, — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев. — С начала месяца количество обращений за кредитами ПСБ увеличилось в два раза. Растет средний размер выданных займов, а также количество и объемы выдач. Нам важно, чтобы наши клиенты с выгодой пользовались заемными средствами и при этом сохраняли комфортную долговую нагрузку. Поэтому мы скорректировали условия по потребительским кредитам и предлагаем одну из лучших на рынке ставок».

Подать заявку можно любым удобным способом: в мобильном приложении, интернет-банке или в отделении. Предварительное решение по кредиту заемщик получает в течение нескольких минут.

Также банк предоставляет рефинансирование заемщикам с кредитами, полученными в других банках.