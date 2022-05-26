Депутат сообщил о планах новосибирских властей по созданию с ГК «ВИС» компании для новой мусорной концессии

Депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко сообщил в рамках сессии о планах новосибирских властей по созданию совместной с ГК «ВИС» компании для реализации новой концессии по строительству мусоросортировочных комплексов в регионе.

26 мая в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко сообщил о возможности реализации новой концессии по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов в регионе.

По словам Вадима Агеенко, 25 марта на совещании в облправительстве было принято решение об организации нового акционерного общества, в котором 80% будет принадлежать ГК «ВИС», 10% — Российскому экологическому оператору. Остальные 10% получит Новосибирская область в лице Агентстве инвестиционного развития региона.

«Главная цель этого ООО тоже определена на этом совещании — в срок до 1 июня 2022 года «выступить с частной концессионной инициативой в отношении создания инвестиционных объектов (сортировочные комплексы и полигоны) в Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском (ВерхТулинский и Раздольненский сельсоветы) районах Новосибирской области». <…> На том же совещании Российскому экологическому оператору поручено направить нашему министерству экономического развития проект типового концессионного соглашения в рамках частной концессионной инициативы. А нам говорили, что область сама будет обсуждать параметры будущих концессионных соглашений и сама будет выставлять концессии на честные и открытые торги», — отметил Агеенко.

По данным заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания региона, на том же совещании, 25 марта, группе «ВИС» было предписано в срок до 30 марта текущего года предоставить заместителю губернатору Сергею Сёмке информацию о расторжении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов в регионе.

Отметим, концессионное соглашение было подписано с ООО «Экология-Новосибирск» (75% доли компании — ООО «Компания проектного финансирования» группы «ВИС») в 2016 году. Оно предусматривало строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов для захоронения отходов. Стоимость проекта оценивалась порядка 6,5 млрд рублей.

В 2021 году «Экология-Новосибирск» направила в УФАС проект допсоглашений, который вносил ряд решений, выработанных рабочей группой после заморозки соглашения в 2017 году, в их числе — сокращение срока действия концессии и уменьшения объема инвестиций. Документ не прошел согласование ведомства. В середине мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о расторжении концессионного соглашения.

Вадим Агеенко предположил, что появление новых концессий и послужило причиной расторжения предыдущей концессии 18 мая этого года.