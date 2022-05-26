Председатель комитета Заксобрания Новосибирской области сложил полномочия

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов сложил полномочия. Комитет возглавил заместитель председателя новосибирского Заксобрания Валерий Ильенко.

Депутат Заксобрания Новосибирской области от «Единой России», генеральный директор строительной компании «Первый строительный фонд» Майис Мамедов добровольно сложил полномочия председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Об этом стало известно в ходе 22 сессии регионального парламента 26 мая.

Отметим, согласно документам, размещенным в проекте повестки дня сессии Заксобрания региона, заявление об освобождении от должности Майис Мамедов подал 17 мая.

«Освободить от должности председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Майиса Мамедова — депутата от избирательного объединения Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»», — сказано в проекте постановлении Заксобрания Новосибирской области.

Председателем комитета по транспортной, промышленной и информационной политике избран Валерий Ильенко — на сессии парламента 26 мая он сложил полномочия заместителя председателя Заксобрания Новосибирской области.

В комментарии «Континенту Сибирь» Майис Мамедов сообщил, что ему поступило предложение, приняв которое, он не сможет возглавлять комитет Законодательного собрания Новосибирской области. Что это за предложение, Мамедов обещал рассказать позже.