Экс-министру труда и соцразвития Новосибирской области вручили мандат депутата Заксобрания региона

Бывшему министру труда и социальному развития Новосибирской области Ярославу Фролову вручили мандат депутата регионального парламента.

Вручение мандата депутата бывшему министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову состоялось 26 мая на 22 сессии Законодательного собрания региона. Экс-министр одержал победу на довыборах в региональный парламент.

Напомним, довыборы прошли на округе № 8 (Доволенский, Каргатский и Убинский районы, а также часть Чулымского и Кочковского районов Новосибирской области). Место стало вакантным после прекращения полномочий главы комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания региона Александра Морозова, ставшего фигурантом дела о мошенничестве.

По версии следствия, бывший депутат помог «Конечевскому мясокомбинату» получить областную субсидию по нацпроекту в размере 41 млн руб. Средства должны были пойти на строительство мясоперерабатывающего цеха и покупку оборудования, однако на них был сделан ремонт старого склада.

Отметим, член президиума новосибирского регионального политсовета «Единой России» Ярослав Фролов впервые участвовал в выборах.

С 2008 по 2015 Ярослав Фролов был главным врачом городской клинической больницы №12. В 2015-м стал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, который в 2021 году ушел в Госдуму. В 2017 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий упразднил министерство социального развития и минтруд, чтобы создать министерство труда и социального развития, которое возглавил Ярослав Фролов. В сентябре 2021 Фролов ушел в отставку и занял пост главного врача городской больницы № 34. Учреждение до этого 21 год возглавлял Владимир Ярохно, экс-справедливоросс, которого в 2015 и в 2020 году выдвигала в ЗС «Единая Россия». Согласно системе «СПАРК» в настоящее время Владимир Ярохно владеет ООО «Врачебная практика», зарегистрированной рядом с 34 больницей.