Сибиряку присвоили звание Героя России за подвиг в ходе спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России жителю Омской области Андранику Гаспаряну за подвиг в ходе специальной военной операции на Украине.

О присвоении звания Героя России жителю Омской области подполковнику Андранику Гаспаряну сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Бурков.

«С гордостью сообщаю вам о том, что за подвиг во время военной спецопераци на Украине президент РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Саркисовичу Гаспаряну», — написал губернатор Омской области Александр Бурков.

Он сообщил, что подполковник Андраник Гаспарян, командуя отдельной бригадой береговой обороны, вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области. Военнослужащие в течение трех суток находились в окружении, но смогли удержать мост и не допустили переброску подкрепления противника.

«В течение трех суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежа противником. Они отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ», — написал Бурков.

Губернатор объявил, что в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился Гаспарян, будет установлена памятная доска. «Он продолжает исполнять воинский долг. О таких героях нашего времени обязательно нужно рассказывать подрастающему поколению»,— отметил глава Омской области.

Напомним, в начале марта звание Героя России за участие в спецоперации на Украине было присвоено уроженцу Красноярска, капитану Алексею Левкину.