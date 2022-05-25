В Новосибирске суд вынес приговор бизнесмену Яровому по делу о мошенничестве

Суд в Новосибирске вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Олега Ярового, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену назначен условный срок.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю совета директоров компании «Винап» Олегу Яровому, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищения чужого имущества в особо крупном размере).

«Приговором суда Яровой О.А. признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года», — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

Кроме того, с Олега Ярового взыскали в пользу потерпевшего «в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением», более 130 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Олег Яровой был задержан правоохранителями в 2020 году. В основе уголовного дела — заявление бывшего генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому бизнесмен в 2015 году обманным путем якобы похитил у него 170 млн рублей. Предположительно, Яровой обещал Верясову за мзду решить некоторые вопросы с правоохранительными органами.

В марте текущего года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Олегу Яровому по делу о ложном доносе с фабрикацией доказательств. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

По данным следствия, Яровой организовал неправомерное уголовное преследование своего делового партнера, гендиректора ООО «Экфард» Натальи Васильевой, закончившееся признанием ее невиновной. Другими фигурантами дела выступают бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, экс-руководитель управления прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и бизнесмен Дмитрий Куклин.

Отметим, источники «Континента Сибирь» сообщали ранее, что в рамках расследования дела Олега Ярового были инициированы оперативные мероприятия в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина. Они были задержаны в феврале текущего года по обвинению во взяточничестве.