СКР прекратил дело новосибирского сотрудника ДПС об инциденте со стрельбой в Мошково

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании в рабочем поселке Мошково 28 мая 2021 года.

Правоохранители прекратили уголовное дело в отношении сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании в рабочем поселке Мошково Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел 28 мая прошлого года. Сотрудники ДПС решили остановить автомобиль на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, однако водитель проигнорировал требование правоохранителей. После преследования машина с тремя людьми была остановлена возле гостиницы в Мошково.

Во время задержания один из находившихся в автомобиле мужчин, 19-летний Векил Абдуллаев, начал оказывать сопротивление. Во время попытки его осадить сотрудник полиции случайно выстрелил в него из табельного пистолета. Абдуллаев был госпитализирован в районную больницу, где вскоре скончался.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности. Гусева задержали, однако позже он был освобожден под подписку о невыезде. Как сообщает СКР, действия полицейского были признаны законными.

«Уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, <…>, в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его действия признаны законными», — указано в сообщении.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру РФ по вопросу обжалования в апелляционной инстанции приговора суда в рамках уголовного дела об инциденте в Мошково. Фигурантами выступили Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов — их обвинили в применении насилия в отношении полицейских после остановки автомобиля экипажем ДПС. Позже Руслана Курбанова заподозрили в разбойном нападении, в котором участвовал его брат, Турал Курбанов.

«Действия обвиняемых судом были переквалифицированы. <…> Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы, а Курбанову — 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Турал Курбанов приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей. При этом Исмаилов и Турал Курбанов с учетом пребывания под стражей от исполнения наказания судом освобождены. Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства. <…> Вопрос обжалования приговора суда главой ведомства поставлен на контроль», — указано в сообщении.