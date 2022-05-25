Уголовное дело из-за невыплаты 28 млн рублей подрядчику мэрией возбуждено в Иркутской области

Уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности возбуждено после неполной оплаты работ подрядчику администрацией Иркутска. Ущерб подрядной организации составляет свыше 28 млн рублей.

По материалам прокуратуры следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2021 году администрация Иркутска заключила муниципальные контракты с подрядной организацией — компания должна была выполнить работы по благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных домов.

«Фактически все работы были выполнены, однако заказчиком в полном объеме не произведена оплата выполненных работ», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что с организацией были заключены два муниципальных контракта. Заказчик не оплатил за фактически произведенные работы, а в последующем расторг контракты в одностороннем порядке. Это повлекло причинение подрядчику ущерба на сумму свыше 28 млн рублей, также в виде начисленных штрафов на неуплаченные налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске бизнесмен предстанет перед судом по делу о мошенничестве. По данным следователей, обвиняемый заключил договор о поставке алкоголя на сумму более 3,5 млн рублей, однако не внес оплату за товар поставщику.