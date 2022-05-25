Теплотрассу с ветхими трубами обновляют в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске ремонтируют теплотрассу на улице Автогенной. Здесь в том числе заменят трубы, прослужившие более 30 лет.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своём Telegram-канале 25 мая, старые трубы теплотрассы будут заменены на новые, с защитой от внешних воздействий и проводниками. Срок службы новых коммуникаций – до 50 лет.

Градоначальник отметил, что на ремонтируемом участке удалось не останавливать автомобильное движение.

По завершении ремонтных работ планируется восстановить асфальтовое покрытие, а также убрать грунт и строительный мусор.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, работы по техническому перевооружению тепловой магистрали проходят на участке 105 метров, где меняют ветхие трубы, прослужившие 37 лет. В муниципалитете отмечают, что за последние пять лет здесь был зафиксирован 31 дефект.

Работами руководит ООО «СГК», подрядчик – ООО «Новострой». Стоимость ремонта составила 51 млн руб. Согласно проекту, на теплотрассе планируется заменить строительные конструкции, а также тепломеханическое оборудование в тепловой камере. Заменить трубы предполагается к 15 июня, а завершить все работы – к концу июля.

На ближайшее время также запланирован ремонт теплотрассы по улице Бориса Богаткова на участке 740 метров.

Всего в этом году компания «СГК» планирует привести в нормативное состояние 20 участков теплосетей общей протяжённостью 12 км. Десять километров будет отремонтировано по программе опережающих инвестиций, ещё десять – по программе капитального ремонта. Сейчас работы начаты на 14 участках.

Напомним, на этой неделе в мэрии Новосибирска назвали улицы, где в ближайшее время из-за испытаний теплосетей будет отключена горячая вода.

Ранее «Континент Сибирь» разбирался, с чем связана серия аварий на теплосетях в Новосибирске, произошедшая осенью прошлого года.