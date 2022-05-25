В Новосибирске вновь продлили конкурс на установку комфортных остановок

Новосибирские власти до конца июня продлили прием заявок на конкурс по поиску концессионера для установки комфортных остановок. Как сообщает пресс-центре мэрии Новосибирска, решение принято «в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке».

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска продлил срок приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию сети комфортных остановок в городе. По данным пресс-центра мэрии, решение принято в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке.

«Прием заявок — с 9 часов 11 февраля 2022 года до 17 часов 29 июня 2022 года», — указано в сообщении.

Напомним, конкурс на право заключения концессии объявили в начале февраля текущего года. В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. В конце марта прием заявок был продлен до середины мая.

В комплектацию остановочного навеса входят, в частности, доступ в Интернет, оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка», разъемы для зарядки мобильных устройств и другое. Обязательный объем инвестиций составляет не менее 395 млн рублей, срок действия соглашения — 15 лет.

В сообщении уточняется, что актуальность принятого департаментом решения подтверждается, в частности, тем, что потенциальный участник конкурса обратился с просьбой о продлении срока приема заявок для проведения финансово-экономического анализа по окупаемости и оценки рынка.

«С учетом наметившейся тенденции к стабилизации экономической ситуации в департаменте считают, что возможным инвесторам будет достаточно дополнительного времени для принятия взвешенного решения об участии в конкурсе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Отметим, остановки планировалось разместить на гостевых маршрутах молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в городе зимой 2022-2023 годов в Омске и Новосибирске. В марте в связи с началом военной спецоперации на территории Украины международная федерация хоккея на льду перенесла игры из России.

Напомним, что в Омске, где также должен был проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, победителем конкурса на установку комфортных остановок стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским, учредителем официальных дилеров BMW, KIA и Hyundai.