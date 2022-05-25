В Новосибирске вновь продлили конкурс на установку комфортных остановок

Василий Попов
 
Миниатюра для: В Новосибирске вновь продлили конкурс на установку комфортных остановок
Фото Михаила Перикова

Новосибирские власти до конца июня продлили прием заявок на конкурс по поиску концессионера для установки комфортных остановок. Как сообщает пресс-центре мэрии Новосибирска, решение принято «в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке».

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска продлил срок приема заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по созданию сети комфортных остановок в городе. По данным пресс-центра мэрии, решение принято в связи со сложной экономической ситуацией и нестабильностью на рынке.

«Прием заявок — с 9 часов 11 февраля 2022 года до 17 часов 29 июня 2022 года», — указано в сообщении.

Напомним, конкурс на право заключения концессии объявили в начале февраля текущего года. В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. В конце марта прием заявок был продлен до середины мая.

В комплектацию остановочного навеса входят, в частности, доступ в Интернет, оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка», разъемы для зарядки мобильных устройств и другое. Обязательный объем инвестиций составляет не менее 395 млн рублей, срок действия соглашения — 15 лет.

В сообщении уточняется, что актуальность принятого департаментом решения подтверждается, в частности, тем, что потенциальный участник конкурса обратился с просьбой о продлении срока приема заявок для проведения финансово-экономического анализа по окупаемости и оценки рынка.

«С учетом наметившейся тенденции к стабилизации экономической ситуации в департаменте считают, что возможным инвесторам будет достаточно дополнительного времени для принятия взвешенного решения об участии в конкурсе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Отметим, остановки планировалось разместить на гостевых маршрутах молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в городе зимой 2022-2023 годов в Омске и Новосибирске. В марте в связи с началом военной спецоперации на территории Украины международная федерация хоккея на льду перенесла игры из России.

Напомним, что в Омске, где также должен был проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, победителем конкурса на установку комфортных остановок стала компания «Капитал-Строй», основанная местным бизнесменом Виталием Ольшанским, учредителем официальных дилеров BMW, KIA и Hyundai.

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