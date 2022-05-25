Десятилетний мальчик случайно застрелил друга из родительского карабина в Красноярском крае

В красноярском Лесосибирске десятилетний ребёнок непроизвольно выстрелил в сверстника из карабина, демонстрируя оружие – в результате ранения мальчик скончался. Прокуратура региона организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту трагического инцидента, произошедшего в посёлке Стрелка Лесосибирска 24 мая.

Как сообщает Telegram-канал надзорного ведомства, проживающий с родителями десятилетний ребёнок самовольно открыл сейф, к ключам от которого он имел доступ, и достал оттуда карабин, чтобы показать своему сверстнику. При этом мальчик непроизвольно выстрелил из ружья, попав другу в живот. В результате ранения ребёнок умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ — небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.

Отмечается, что с учётом обстоятельств преступления и сложности его расследования было решено изъять уголовное дело из производства дознавателя. Дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, на днях в Новосибирской области был вынесен приговор по уголовному делу о нападении на полицейского, случайно застрелившего задержанного нарушителя.