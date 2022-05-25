Школа на 550 мест появится в поселке Элитный Новосибирского района Новосибирской области. Стоимость работ по возведению объекта составляет более 680 млн рублей.

В Новосибирской области объявили аукцион на выполнение работ возведению школы в поселке Элитный. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 24 мая, заказчиком является государственное казенное учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» («УКС»).

Победитель аукциона выполнит работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию новой школы на 550 мест. Согласно требованиям к проектным решениям, объект должен предусматривать зону отдыха с площадками, физкультурно-спортивную зону, в которую войдут футбольное поле, кольцевая беговая дорожка, волейбольная, баскетбольная площадки и другое.

В здании планируется разместить семь блоков, в том числе блок начального общего образования, основного и среднего общего образования, культурно-информационный, физкультурно-спортивный блоки. В классах начальной школы появятся, в частности, спальня-игровая и помещение для группы продленного дня, в учреждении разместят помещения для трудового воспитания, студию искусства и дизайна, школьные телестудию, фотостудию и другое.

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 680 млн рублей, источником финансирования выступают средства федерального бюджета и бюджета Новосибирской области. Подать заявку на участие в аукционе можно до 9 июня, подвести итоги планируется 13 июня.

«Срок окончания выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям контракта до истечения которого должен быть передан результат работ, — до 01 ноября 2022 года. Срок окончания выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства контракта до истечения которого должен быть передан результат работ, — до 02 декабря 2024 года», — указано в документах.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по строительству здания школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе за почти 1 млрд рублей. Контракт заключили с ООО ПКФ «Агросервис». В марте правоохранители задержали генерального директора компании по подозрению в в хищении свыше 21 млн рублей бюджетных средств.