В Новосибирске бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество с поставками алкоголя на 3,5 млн рублей

В Новосибирской области бизнесмен пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. По данным правоохранителей, обвиняемый заключил договор о поставке алкогольной продукции на сумму более 3,5 млн рублей, однако не рассчитался с поставщиком за товар.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Кемерова. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По данным следствия, в период с января по декабрь 2018 года обвиняемый вместе со своим знакомым заключили договор о поставке алкогольной продукции с АО «Башспирт» на сумму свыше 3,5 млн рублей. При этом, как сообщили в ведомстве, мужчины не планировали исполнять условия договора в части его оплаты, а вырученными от реализации продукции денежными средствами распорядились по собственному усмотрению.

«Преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками отдела полиции по Ленинскому району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Новосибирск», — уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отмечается, что обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме, заключено досудебное заключение о сотрудничестве. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске судебный пристав предстанет перед судом по уголовному делу о халатности. Обвиняемая взыскала более 3 млн рублей несуществующего долга с компании по фальшивому исполнительному листу.

АО «Башспирт» — один из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России, находится в Башкортостане. Как сообщается на сайте организации, «Башспирт» объединяет пять ликероводочных заводов, а также спиртовый завод. Продукция представлена в 73 регионах страны.