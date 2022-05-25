Депутат новосибирского горсовета предложил создать «доску позора» для нерадивых горожан

Новосибирский депутат Александр Бурмистров на очередной сессии городского совета депутатов выступил с предложением создать общегородскую «доску позора» по аналогии с «доской почёта», куда будут попадать заслужившие осуждения жители.

Как сообщает журналист «Континента Сибирь» с сессии новосибирского горсовета 25 мая, поводом для инициативы стало поведение подрядчика строительства четвёртого моста через Обь.

Как объяснил депутат Бурмистров, компания была приглашена на заседание городского парламента, однако представители организации на мероприятии так и не появились.

«Совет единогласно принимает решение обратиться к инфраструктурной компании по вопросу крупнейшей в городе стройки, но её представители даже не приходят. Это же не дело, когда депутаты приглашают, а нас публично игнорируют, показывая неуважение не к отдельным депутатам, а к совету в целом и городу Новосибирску», — возмутился Александр Бурмистров, обращаясь к коллегам на сессии горсовета в среду.

Депутат предложил создать общегородскую «доску позора», куда будут попадать граждане, «которые проявляют к городу неуважение». О возможности реализации инициативы он поинтересовался у спикера горсовета Дмитрия Асанцева, который, в свою очередь, переадресовал вопрос начальнику управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Ольге Кондратенко. Как сообщила специалист, подобных прецедентов пока не было.

Напомним, на днях полиция вызывала на допрос депутата новосибирского горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Хельгу Пирогову.