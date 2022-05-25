Новая баскетбольная площадка открылась на Михайловской набережной в Новосибирске. Здесь будут проводиться тренировки и профессиональные соревнования в формате 3х3. После согласования графика площадка станет доступна и для спортсменов-любителей. Новый объект подарила городу ГК «СМСС».

Как ранее рассказывал «Континент Сибирь», заключительными этапами благоустройства Михайловской набережной занимается строительная компания «СМСС». 24 мая состоялось торжественное открытие новой баскетбольной площадки. Она занимает 720 кв. м. Здесь всё выполнено по международным стандартам: смонтированы стойки-фермы с вылетом 3,25 м, стандартные щиты из монолитного поликарбоната, усиленные кольца с сеткой, две мачты освещения, а также усиленное ограждение высотой 4 м с сетками по торцам, исключающими вылет мяча за пределы площадки. Нанесена разметка.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, появление спортивного объекта – очередной важный этап в развитии городской набережной. «Это событие очень важное, поскольку речь идёт о развитии нашей набережной. Напомню, мы её строили три года. Увеличилась прогулочная зона, расширилась набережная и в сторону ул. Большевистской. Большую помощь в её развитии нам оказывают инвесторы. За это хотелось бы сказать им спасибо. Надеюсь, что в этом году закончим этап реконструкции участка с лестницей, верхним променадом, аттракционами. Местом притяжения этой части набережной станет спортивная баскетбольная площадка. Она летняя, открытая, с полноценным покрытием из резиновой крошки, разработанным специально для таких объектов. Здесь соблюдены все размеры, геометрия. Одним словом, проводить матчи на свежем воздухе можно на уровне Олимпийских игр», – уверен новосибирский градоначальник.

По словам гендиректора ГК «СМСС» и президента Федерации баскетбола Новосибирской области Анатолия Павлова, для того, чтобы выполнить все нормативы строительства профессиональной площадки для игры в баскетбол, компания вложила почти 4,5 млн рублей собственных средств. «Сегодня мы передадим площадку муниципалитету, и она будет открыта для всех любителей баскетбола. Зимой здесь можно будет играть в мини-футбол», – рассказал Анатолий Павлов и заметил, что сегодня Михайловская набережная становится одним из самых интересных мест в Новосибирске. «Реконструкция набережной продолжается. Хочется, чтобы этот процесс не останавливался, и набережная продолжала развиваться», – выразил надежду застройщик.

Новый спортивный объект оценила олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх. По ее словам, баскетбольная площадка сделана на олимпийском уровне – отличное покрытие, хорошие щиты, все на высоком уровне. «И теперь у меня просьба к горожанам поберечь площадку, убирать за собой мусор. Это жемчужина на нашей набережной, которую надо беречь», – отметила Ирина Минх.

Как рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, это первая открытая профессиональная баскетбольная площадка. Она предназначена для игры как в классический баскетбол, так и в баскетбол 3х3 (так называемый стритбол). В будущем рядом с площадкой появятся мини-трибуны, чтобы горожане, гуляя по набережной, могли посмотреть настоящий профессиональный баскетбол. Заниматься здесь смогут и спортсмены-любители.