Участки трёх новосибирских трасс расширят и включат в маршрут от Европы до Китая

Участки трасс Р-254 и Р-256, проходящих через Новосибирскую область, а также Северного обхода Новосибирска планируется капитально отремонтировать и расширить до четырёх-шести полос. Вместо с Восточным обходом они войдут в маршрут Европа – Западный Китай.

В один из участков маршрута Европа – Западный Китай с большой вероятностью войдут проходящие через Новосибирскую область дороги Р-254 («Иртыш») и Р-256 («Чуйский тракт»), а также Восточный и Северный обходы Новосибирска, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 24 мая.

Как отметил министр, эти трассы будут реконструированы и переведены в четырёх-шести-полосное движение.

«Определённая работа в этом направлении ведётся, Восточный обход будет построен, а дальше будет капитальный ремонт дорог с переводом на четырёхполосное исполнение», — сообщил журналистам Анатолий Костылевский.

Маршрут Европа – Западный Китай будет проходить через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск. Строительство одного из участков маршрута — трассы М-12 началось в этом году. Дорога протяжённостью 800 км свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автодорог европейской части страны.

Министр транспорта также отметил, что в 2022 году в Новосибирской области планируется отремонтировать 507 км дорог – это на 20% больше, чем в прошлом году. На эти цели выделено 19 млрд руб., из них 8 млрд руб. направляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), а 2 млрд руб. поступило из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог опорной дорожной сети и дорог в Новосибирске.

Ранее сообщалось о том, что на ремонт дорог в Новосибирске в 2022 году будет дополнительно направлено более 200 млн руб.