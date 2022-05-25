Сибирский город занял первое место в России по развитию ритейла

Аналитическая компания Marketing Logic оценила насыщенность магазинами российских «городов-миллионников». Сразу 2 сибирских города – Красноярск и Омск – попали в топ-10 по этому показателю в расчете на 100 тысяч горожан.
Красноярск занял первое место в России по насыщенности магазинами. По данным Marketing Logic на 100 тысяч горожан в Красноярске приходится 31 магазин продуктов, 18 магазинов одежды, 8 магазинов детской одежды, 10 магазинов парфюмерии и косметики, 4 магазина электроники, 9 магазинов мебели. Такие цифры позволили Красноярску наряду с Челябинском занять первое место в России по количеству магазинов на 100 тысяч горожан.
Другой сибирский «город-миллионник» – Омск – оказался на 9-ой строчке, Новосибирск — на 14-ой. Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 13-ое и 15-ое места.
Стоит отметить, что красноярский продуктовый ритейл на практике оказался более жизнеспособным, чем новосибирский. Так, новосибирские «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», «Холидей», «Сибириада», «Гигант», «Мегас», «Горожанка» ушли с рынка. Они уступили свое место федеральным сетям и участникам рынка из соседних регионов — томской «Ламе» и «Ярче!», барнаульской «Марии-Ра». В то же время в Красноярске продолжают работу местные сети «Красный Яр», «Батон», «Командор».
«На мой взгляд, нет проигрышных и выигрышных форматов. Как говорил Стив Джобс, идея – это только 1% успеха, а 99% – её реализация. Но случаются разные вещи. Тут нужно рассматривать конкретный кейс и анализировать обстоятельства. Может быть, стоимость ресурсов была высокая, ставка рефинансирования поднялась, и случился кризис. Этот кризис усугубил долг, накопленный ритейлером. Отсюда и банкротство. До некоторой степени уход с рынка – это вопрос стечения обстоятельств и того, как собственники реализуют тот или иной формат», – отмечала в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор сетей «Красный Яр» и «Батон» Анжела Рябова, комментируя, почему красноярский ритейл оказался жизнеспособнее новосибирского.
Количество магазинов на 10 тысяч горожан в разных «городах-миллионниках» России
|Город
|Магазин продуктов
|Магазин одежды
|Магазин детской одежды
|Магазин парфюмерии и косметики
|Магазин электроники
|Магазин мебели
|Среднее значение
|1
|Красноярск
|31
|18
|8
|10
|4
|9
|13
|2
|Челябинск
|27
|18
|8
|11
|4
|10
|13
|3
|Казань
|25
|17
|6
|10
|4
|11
|12
|4
|Пермь
|23
|19
|8
|9
|5
|9
|12
|5
|Воронеж
|21
|19
|6
|10
|4
|10
|12
|6
|Волгоград
|23
|14
|6
|9
|3
|9
|11
|7
|Нижний Новгород
|20
|18
|6
|8
|3
|9
|11
|8
|Екатеринбург
|15
|17
|6
|8
|4
|9
|10
|9
|Омск
|16
|17
|6
|10
|3
|7
|10
|10
|Уфа
|16
|16
|5
|9
|3
|7
|9
|11
|Самара
|15
|15
|5
|8
|3
|8
|9
|12
|Ростов-на-Дону
|16
|13
|4
|8
|3
|7
|9
|13
|Москва
|13
|12
|4
|7
|4
|9
|8
|14
|Новосибирск
|11
|13
|4
|7
|3
|5
|7
|15
|Санкт-Петербург
|9
|11
|3
|5
|3
|6
|6
Данные: Marketing Logic