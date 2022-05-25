Сибирский город занял первое место в России по развитию ритейла

Аналитическая компания Marketing Logic оценила насыщенность магазинами российских «городов-миллионников». Сразу 2 сибирских города – Красноярск и Омск – попали в топ-10 по этому показателю в расчете на 100 тысяч горожан.

Красноярск занял первое место в России по насыщенности магазинами. По данным Marketing Logic на 100 тысяч горожан в Красноярске приходится 31 магазин продуктов, 18 магазинов одежды, 8 магазинов детской одежды, 10 магазинов парфюмерии и косметики, 4 магазина электроники, 9 магазинов мебели. Такие цифры позволили Красноярску наряду с Челябинском занять первое место в России по количеству магазинов на 100 тысяч горожан.

Другой сибирский «город-миллионник» – Омск – оказался на 9-ой строчке, Новосибирск — на 14-ой. Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 13-ое и 15-ое места.

Стоит отметить, что красноярский продуктовый ритейл на практике оказался более жизнеспособным, чем новосибирский. Так, новосибирские «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», «Холидей», «Сибириада», «Гигант», «Мегас», «Горожанка» ушли с рынка. Они уступили свое место федеральным сетям и участникам рынка из соседних регионов — томской «Ламе» и «Ярче!», барнаульской «Марии-Ра». В то же время в Красноярске продолжают работу местные сети «Красный Яр», «Батон», «Командор».

«На мой взгляд, нет проигрышных и выигрышных форматов. Как говорил Стив Джобс, идея – это только 1% успеха, а 99% – её реализация. Но случаются разные вещи. Тут нужно рассматривать конкретный кейс и анализировать обстоятельства. Может быть, стоимость ресурсов была высокая, ставка рефинансирования поднялась, и случился кризис. Этот кризис усугубил долг, накопленный ритейлером. Отсюда и банкротство. До некоторой степени уход с рынка – это вопрос стечения обстоятельств и того, как собственники реализуют тот или иной формат», – отмечала в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор сетей «Красный Яр» и «Батон» Анжела Рябова, комментируя, почему красноярский ритейл оказался жизнеспособнее новосибирского.

Количество магазинов на 10 тысяч горожан в разных «городах-миллионниках» России

Город Магазин продуктов Магазин одежды Магазин детской одежды Магазин парфюмерии и косметики Магазин электроники Магазин мебели Среднее значение 1 Красноярск 31 18 8 10 4 9 13 2 Челябинск 27 18 8 11 4 10 13 3 Казань 25 17 6 10 4 11 12 4 Пермь 23 19 8 9 5 9 12 5 Воронеж 21 19 6 10 4 10 12 6 Волгоград 23 14 6 9 3 9 11 7 Нижний Новгород 20 18 6 8 3 9 11 8 Екатеринбург 15 17 6 8 4 9 10 9 Омск 16 17 6 10 3 7 10 10 Уфа 16 16 5 9 3 7 9 11 Самара 15 15 5 8 3 8 9 12 Ростов-на-Дону 16 13 4 8 3 7 9 13 Москва 13 12 4 7 4 9 8 14 Новосибирск 11 13 4 7 3 5 7 15 Санкт-Петербург 9 11 3 5 3 6 6

Данные: Marketing Logic