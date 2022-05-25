Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» провел предпоказ фильма о ресторанном бизнесе

26 мая кинопрокатчик Capella Film запускает в России фильм «Точка кипения». Это 90-минутная картина о сложностях управления ресторанным бизнесом. Предпоказ фильма 25 мая провел новосибирский центр культуры и отдыха «Победа».

Режиссер фильма Филипп Барантини, который работал шеф-поваром, рассказывает историю об еще одном дне из жизни ресторана, полном обыденных склок и споров между поварами и менеджерами, официантами и посетителями. Но среди всего этого он также скрывает и личную драму главного героя, которому приходится справляться с собственными зависимостями и давлением.

По сюжету фильма с самого утра в пятизвездочный ресторан Лондона в канун Рождества под руководством шеф-повара Энди (Стивен Грэм) приходит проверка, лишающая за нарушения престижное заведение двух звезд. Ситуация накаляется, но это только начало в веренице неудач, с которыми придется столкнуться команде. Визит ресторанного критика, анафилактический шок у посетительницы, шантаж со стороны инвестора (Джейсон Флеминг) — зрителю предстоит узнать, сможет ли шеф-повар справиться с рабочими проблемами, когда вдобавок ко всему его личная жизнь трещит по швам.

Стоит отметить, что деятельность ресторанов часто становится темой для кинолент. Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Шеф», «Фирменное блюдо», «Пряности и сладости», «Повар на колёсах», «Вкус жизни», «Шеф Адамс Джонс», «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту». Однако «Точка кипения» наиболее точно и полно показывает весь перечень сложностей, с которыми сталкиваются заведения общепита.

Фильм был номинирован на премию BAFTA 2022 в категориях «Лучшая мужская роль», «Лучший британский фильм», «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера» и «Лучший кастинг». В широкий прокат «Точка кипения» поступит 26 мая.