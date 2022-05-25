Представители новосибирского свинокомплекса прокомментировали обвинения в экологическом нарушении

В АО «Кудряшовское» прокомментировали сообщение следственного комитета и связанные с ним публикации в СМИ о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения реки Амба в Колыванском районе. Как полагает следствие, предприятие может быть виновником произошедшего.

Как напомнили в компании, информация о гибели рыбы в реке Амба поступила от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе в мае.

«В настоящее время на основании сообщений депутатов и местных жителей проводится проверка Росприроднадзора. Также возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод. В СМИ активно распространяется информация о причастности Кудряшовского свинокомплекса к данному инциденту.

Наша производственная площадка расположена на расстоянии более двух километров от указанных водоемов, в водоохранную зону реки Амбы не входит. Инженерных сооружений для сброса в водные объекты предприятие не имеет. Предприятие функционирует в штатном режиме, лагуны не переполнены. В СМИ упоминается мясокомбинат, но у предприятия нет мясокомбината в Колыванском районе. Более того, в отобранных пробах установлено существенное превышение по содержанию нефтепродуктов, что свидетельствует о непричастности свинокомплекса к загрязнению водоёма.

По мнению специалистов, рыба погибла в результате весеннего замора. В прошедшую зиму наблюдалось малое количество осадков, в результате чего на водоёмах произошло глубокое промерзание льда, что явилось причиной роста числа случаев замора рыба в регионах Сибири. В настоящее время мы ждем результатов контрольно-надзорных мероприятий и предварительного следствия», — сообщили в компании «Континенту Сибирь» 25 мая.

Нарушение выявлено совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО, а также сотрудниками Новосибирского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства.

Ранее сообщалось о том, что новосибирская природоохранная прокуратура подавала иск к АО «Кудряшовское».