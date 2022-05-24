В мэрии Новосибирска рассказали, сколько домов и дворов приведут в порядок летом

В этом году в Новосибирске планируется отремонтировать более 500 домов и 12 километров теплосетей, а также благоустроить 300 дворовых территорий. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания мэра Анатолия Локтя 24 мая.

Как отметил на совещании Анатолий Локоть, в этом году Новосибирск перешёл в тепловую зону теплоснабжения, в результате чего объёмы ремонта теплосетей значительно возросли. Соответственно, на эти цели было выделено больше средств, в чем в предыдущие годы.

«Из-за возросших объёмов работ меняются сроки проведения испытаний, также повысились требования к координации действий между дорожниками и энергетиками. На контроле находятся все объекты, где пересекаются работы», — отметил Анатолий Локоть.

В этом году в Новосибирске планируется капитально отремонтировать около 12 километров теплосетей. Сейчас работы идут на 13 из 29 объектов, запланированных для ремонта.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязев, основная сложность при проведении капремонта телосетей заключается в том, что практически все объекты проходят под элементами улично-дорожной сети, в частности, под магистралями. Так, сейчас ради проведения работ перекрыт участок улицы Ватутина — от улицы Блюхера до проспекта Маркса.

«Сетевики восстанавливают благоустройство до чернового слоя, а чистовой выполняют подрядчики УДС, они будут нести гарантийные обязательства. От того, насколько качественно сетевики выполнят засыпку, тромбовку, проливку и восстановление асфальта на своих участках в черновом варианте, будет зависеть качество благоустройства всей улицы», — рассказал Дмитрий Перязев.

В этом году в Новосибирске также планируется капитально отремонтировать около 530 многоквартирных домов. При этом на 200 объектах восстановят кровли, а у 120 домов приведут в порядок фасады. 110 строений уже отремонтированы.

Кроме того, в городе началось благоустройство дворовых территорий. В плане на этот год – 205 объектов (в 2021 году планировалось привести в порядок 177 дворов). Из этого числа по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» будет отремонтировано 107 дворов, вошедших в программу наказов депутатов новосибирского горсовета, на сумму 200 млн руб. Сейчас в работе 33 объекта, 27 дворов уже благоустроено.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить ещё 24 двора, семь из них сейчас приводят в порядок. На эти цели из бюджетов трёх уровней будет направлено 155 млн руб.

Также из областного бюджета городу выделены дополнительные средства на исполнение наказов избирателей депутатов Законодательного собрания региона. С учётом софинансирования из муниципального бюджета общий объём финансирования на областные наказы составит 210 млн руб. На них приведут в порядок 74 объекта.

Завершить все виды работ по благоустройству дворов планируется 31 августа.

Напомним, в середине мая в Новосибирской области стартовало благоустройство 52 объектов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».