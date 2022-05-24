В Новосибирске продолжается конфликт вокруг Института математики СО РАН. Как стало известно «Континенту Сибирь», рассматривается возможность реорганизации института путем объединения с Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ). Кроме того, стали известны результаты проверки института, которая «выявила множественные нарушения законодательства РФ».
Напомним, что ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, как выборы директора в Институте математики СО РАН им. С.Л. Соболева вылились в конфликтную ситуацию: коллектив института большинством голосов поддержал кандидатуру Юрия Волкова, а министерство науки и высшего образования РФ, проигнорировав итоги выборов, назначило и.о. директора Андрея Миронова.
Несмотря на неоднократные обращения сотрудников института в министерство и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ситуация пока далека от урегулирования. Как сообщили источники «Континента Сибирь», в Миннауки РФ не оставляют попыток закрепить свое решение самыми разными способами.
Ученый Совет Института математики СО РАН выразил недоверие и.о. директора учреждения
Об одном из них рассказал академик РАН Сергей Гончаров. «Было оглашено предложение заместителя министра Петра Кучеренко объединить наш институт с ФИЦ ИВТ (Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий — «КС») и образовать ФИЦ Математики и вычислительных технологий имени С. Л. Соболева. Насколько мне известно в Российской академии наук эту идею не поддержали, и пока она остается лишь предложением», – отметил «Континенту Сибирь» Сергей Гончаров.
Также в Институте математики уже после выборов была поведена комплексная внеплановая проверка, результаты работы которой размещены на сайте института. В документе, в частности, говорится, что «выявлены множественные нарушения законодательства Российской Федерации». По имеющейся информации, рядом выявленных нарушений сейчас занимаются сотрудники прокуратуры. Примечательно, что до выборов никаких претензий к Юрию Волкову, занимавшему должность заместителя директора по научной работе, публично не высказывалось. Интерес к состоянию дел в институте со стороны Миннауки РФ, по наблюдениям собеседников издания, возник уже после победы Юрия Волкова на выборах.
«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.