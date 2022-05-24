В Новосибирске продолжается конфликт вокруг Института математики СО РАН. Как стало известно «Континенту Сибирь», рассматривается возможность реорганизации института путем объединения с Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ). Кроме того, стали известны результаты проверки института, которая «выявила множественные нарушения законодательства РФ».

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, как выборы директора в Институте математики СО РАН им. С.Л. Соболева вылились в конфликтную ситуацию: коллектив института большинством голосов поддержал кандидатуру Юрия Волкова, а министерство науки и высшего образования РФ, проигнорировав итоги выборов, назначило и.о. директора Андрея Миронова.

Несмотря на неоднократные обращения сотрудников института в министерство и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ситуация пока далека от урегулирования. Как сообщили источники «Континента Сибирь», в Миннауки РФ не оставляют попыток закрепить свое решение самыми разными способами.

Об одном из них рассказал академик РАН Сергей Гончаров. «Было оглашено предложение заместителя министра Петра Кучеренко объединить наш институт с ФИЦ ИВТ (Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий — «КС») и образовать ФИЦ Математики и вычислительных технологий имени С. Л. Соболева. Насколько мне известно в Российской академии наук эту идею не поддержали, и пока она остается лишь предложением», – отметил «Континенту Сибирь» Сергей Гончаров.

Также в Институте математики уже после выборов была поведена комплексная внеплановая проверка, результаты работы которой размещены на сайте института. В документе, в частности, говорится, что «выявлены множественные нарушения законодательства Российской Федерации». По имеющейся информации, рядом выявленных нарушений сейчас занимаются сотрудники прокуратуры. Примечательно, что до выборов никаких претензий к Юрию Волкову, занимавшему должность заместителя директора по научной работе, публично не высказывалось. Интерес к состоянию дел в институте со стороны Миннауки РФ, по наблюдениям собеседников издания, возник уже после победы Юрия Волкова на выборах.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.